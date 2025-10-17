Україна готова працювати, щоб убезпечити Словаччину від ризиків щодо постачання енергоносіїв – Свириденко

Прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що Україна готова не лише запропонувати альтернативні джерела, але й технічно синхронізувати українські та словацькі системи, щоб убезпечити Словаччину від будь-яких ризиків щодо постачання енергоносіїв та створити новий регіональний енергетичний хаб. Про це вона сказала під час відкриття спільних міжурядових консультацій, передає УНН.

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив під час відкриття спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій, що росія є на сьогодні другим найвизначнішим посередником газу в Європу.

Ми не ототожнюємося і в наших головах немає остаточного вирішення питання транзиту газу через вашу (українську – ред.) територію. Я розумію, що йде війна, з іншого боку не всі аргументи можна прийняти, тому що російська федерація на сьогодні є другим найвизначнішим посередником газу у Європу. Тому в процесі переговорів вашого входження у ЄС, який ми підтримуємо, ми мусимо усвідомити яке буде майбутнє транзиту, чи його можна буде використовувати або ні