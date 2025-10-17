Україна готова працювати, щоб убезпечити Словаччину від ризиків щодо постачання енергоносіїв – Свириденко
Київ • УНН
Прем'єрка Юлія Свириденко заявила про готовність України запропонувати альтернативні джерела та синхронізувати системи зі Словаччиною. Це має убезпечити Словаччину від ризиків постачання енергоносіїв та створити новий регіональний енергетичний хаб.
Прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що Україна готова не лише запропонувати альтернативні джерела, але й технічно синхронізувати українські та словацькі системи, щоб убезпечити Словаччину від будь-яких ризиків щодо постачання енергоносіїв та створити новий регіональний енергетичний хаб. Про це вона сказала під час відкриття спільних міжурядових консультацій, передає УНН.
Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив під час відкриття спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій, що росія є на сьогодні другим найвизначнішим посередником газу в Європу.
Ми не ототожнюємося і в наших головах немає остаточного вирішення питання транзиту газу через вашу (українську – ред.) територію. Я розумію, що йде війна, з іншого боку не всі аргументи можна прийняти, тому що російська федерація на сьогодні є другим найвизначнішим посередником газу у Європу. Тому в процесі переговорів вашого входження у ЄС, який ми підтримуємо, ми мусимо усвідомити яке буде майбутнє транзиту, чи його можна буде використовувати або ні
Свириденко заявила, що вважає, що з огляду на стратегію ЄС щодо диверсифікації джерел постачання енергоносіїв, вони зобов'язані створити нові, надійні маршрути постачання.
Ми готові не лише запропонувати альтернативні джерела, але ми можемо технічно синхронізувати наші системи, щоб убезпечити Словаччину від будь-яких ризиків та створити новий регіональний енергетичний хаб
Європейські країни збільшили закупівлі російських енергоносіїв у 2025 році: в Reuters назвали "лідерів"11.10.25, 03:41 • 6413 переглядiв
Контекст
Експорт російського газу до Європи через Україну припинився в перший день 2025 року, коли минув термін дії транзитного контракту.
Торік Словаччина безуспішно намагалася продовжити транзитну угоду та розглядала рішення, що включають купівлю газу та отримання права власності на нього до того, як він досягне України для транзиту.
Доповнення
Reuters повідомляло, що посли країн Європейського Союзу в погодилися просунути план блоку щодо припинення імпорту російської нафти та газу до 2028 року, подолавши таким чином першу політичну перешкоду на шляху до ухвалення цього закону урядами.
Віце-президентка Європейської комісії Кая Каллас висловила "великий жаль" через те, що окремі країни ЄС продовжують купувати російську нафту та газ, фактично фінансуючи війну кремля. В інтерв’ю Sky News вона погодилася з критикою Дональда Трампа, який закликав європейців відмовитися від співпраці з москвою в енергетичній сфері.