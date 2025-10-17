Україна готова працювати, щоб убезпечити Словаччину від ризиків щодо постачання енергоносіїв – Свириденко

$41.640.12
48.520.01
ukenru
Ексклюзив
11:59 • 4704 перегляди
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
11:57 • 4134 перегляди
Угорщина повинна виконати ордер МКС на арешт путіна - МЗС Німеччини
11:03 • 10947 перегляди
Активний циклон принесе дощі і похолодання в Україну: прогноз погоди до кінця тижня
Ексклюзив
08:14 • 18365 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 42519 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
17 жовтня, 05:53 • 27936 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 58664 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 61266 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 43119 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 42911 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярнi новини
кремль створює інформаційне прикриття для майбутніх атак на Європу - ISW17 жовтня, 04:11 • 14303 перегляди
Втрати ворога: армія рф недорахувалася 730 солдатів та понад півтисячі БпЛА за добу17 жовтня, 04:45 • 6378 перегляди
Довге перебування на позиціях та проблеми з виплатами: військова омбудсманка назвала теми найчастіших скарг17 жовтня, 07:12 • 8508 перегляди
Ворог атакував енергетику у чотирьох областях - Міненерго07:42 • 23708 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video10:57 • 5022 перегляди
Публікації
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 42541 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 70612 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 99870 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 67612 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 91188 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Олена Сосєдка
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Словаччина
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video10:57 • 5238 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 49203 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 97508 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 74114 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 75336 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times
Північний потік
Су-30

Україна готова працювати, щоб убезпечити Словаччину від ризиків щодо постачання енергоносіїв – Свириденко

Київ • УНН

 • 1292 перегляди

Прем'єрка Юлія Свириденко заявила про готовність України запропонувати альтернативні джерела та синхронізувати системи зі Словаччиною. Це має убезпечити Словаччину від ризиків постачання енергоносіїв та створити новий регіональний енергетичний хаб.

Україна готова працювати, щоб убезпечити Словаччину від ризиків щодо постачання енергоносіїв – Свириденко

Прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що Україна готова не лише запропонувати альтернативні джерела, але й технічно синхронізувати українські та словацькі системи, щоб убезпечити Словаччину від будь-яких ризиків щодо постачання енергоносіїв та створити новий регіональний енергетичний хаб. Про це вона сказала під час відкриття спільних міжурядових консультацій, передає УНН.

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив під час відкриття спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій, що росія є на сьогодні другим найвизначнішим посередником газу в Європу.

Ми не ототожнюємося і в наших головах немає остаточного вирішення питання транзиту газу через вашу (українську – ред.) територію. Я розумію, що йде війна, з іншого боку не всі аргументи можна прийняти, тому що російська федерація на сьогодні є другим найвизначнішим посередником газу у Європу. Тому в процесі переговорів вашого входження у ЄС, який ми підтримуємо, ми мусимо усвідомити яке буде майбутнє транзиту, чи його можна буде використовувати або ні 

- заявив Фіцо.

Свириденко заявила, що вважає, що з огляду на стратегію ЄС щодо диверсифікації джерел постачання енергоносіїв, вони зобов'язані створити нові, надійні маршрути постачання.

Ми готові не лише запропонувати альтернативні джерела, але ми можемо технічно синхронізувати наші системи, щоб убезпечити Словаччину від будь-яких ризиків та створити новий регіональний енергетичний хаб 

- сказала Свириденко.

Європейські країни збільшили закупівлі російських енергоносіїв у 2025 році: в Reuters назвали "лідерів"11.10.25, 03:41 • 6413 переглядiв

Контекст 

Експорт російського газу до Європи через Україну припинився в перший день 2025 року, коли минув термін дії транзитного контракту. 

Торік Словаччина безуспішно намагалася продовжити транзитну угоду та розглядала рішення, що включають купівлю газу та отримання права власності на нього до того, як він досягне України для транзиту.

Доповнення 

Reuters повідомляло, що посли країн Європейського Союзу в погодилися просунути план блоку щодо припинення імпорту російської нафти та газу до 2028 року, подолавши таким чином першу політичну перешкоду на шляху до ухвалення цього закону урядами.

Віце-президентка Європейської комісії Кая Каллас висловила "великий жаль" через те, що окремі країни ЄС продовжують купувати російську нафту та газ, фактично фінансуючи війну кремля. В інтерв’ю Sky News вона погодилася з критикою Дональда Трампа, який закликав європейців відмовитися від співпраці з москвою в енергетичній сфері.

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Війна в Україні
Електроенергія
Юлія Свириденко
Кая Каллас
Європейська комісія
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Словаччина
Україна