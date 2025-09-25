ЄС визнав помилкою закупівлю російських енергоносіїв: Каллас погодилась із критикою Трампа
Київ • УНН
Віце-президентка Європейської комісії Кая Каллас висловила "великий жаль" через те, що окремі країни ЄС продовжують купувати російську нафту та газ, фактично фінансуючи війну кремля. В інтерв’ю Sky News вона погодилася з критикою Дональда Трампа, який закликав європейців відмовитися від співпраці з москвою в енергетичній сфері, пише УНН.
Деталі
Єврокомісія вже підготувала законодавчу ініціативу, яка передбачає повне припинення імпорту нафти та газу з росії до 1 січня 2028 року. Більшість держав-членів поступово відмовилися від постачань ще у 2022–2023 роках, однак Угорщина та Словаччина зберегли залежність від російської сировини.
Ми вже давно попереджаємо, що енергетична залежність від Росії прямо підживлює її агресію проти України. Тому, безумовно, президент Трамп має рацію
Вона наголосила, що для Будапешта та Братислави існують альтернативні варіанти постачання, які готові надати сусідні країни, і закликала скористатися ними. Водночас Каллас відкинула ідею санкцій проти цих держав, підкресливши, що головне – якнайшвидше знайти заміну російським ресурсам.
Словаччина у відповідь заявила про готовність до діалогу, проте розкритикувала деякі інші країни ЄС за збільшення закупівель у москви.
Нагадаємо
Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп провів зустріч з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вона заявила, що Європа планує повністю припинити закупівлі російських енергоносіїв до 2027 року.
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна не відмовиться від закупівель російської нафти, посилаючись на географічні обмеження.
Словаччина та Угорщина пообіцяли не піддаватися тиску президента США Дональда Трампа щодо скорочення імпорту російської нафти та газу, поки не будуть забезпечені надійні альтернативні джерела постачання.
Міністр енергетики США Крістофер Райт заявив, що Сполучені Штати готові вже зараз повністю замістити постачання російського газу до Європи та забезпечити альтернативу всім російським нафтопродуктам.