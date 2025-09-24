$41.380.00
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
13:04 • 11436 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 14766 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 16988 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 28633 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 17529 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 31286 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 17955 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 18230 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 15171 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
США готові повністю замістити поставки російського газу та нафтопродуктів в Європу - міністр енергетики

Київ • УНН

Міністр енергетики США Крістофер Райт заявив, що Америка готова замістити весь російський газ та нафтопродукти, що надходять до Європи. Він провів шість днів у Європі, запевняючи лідерів у готовності США задовольнити їхні потреби.

США готові вже сьогодні замістити весь російський газ, що надходить до Європи, а також усі російські нафтопродукти. Про це заявив міністр енергетики США Крістофер Райт, передає УНН.

Деталі

В Європі вживаються заходи для заміщення російських енергоносіїв, хоча, можливо, не так швидко, як нам хотілося б. Сьогодні Америка готова замістити весь російський газ, що надходить до Європи, а також усі російські нафтопродукти. Тому я провів там шість днів, зустрічаючись з європейськими лідерами та запевняючи їх, що ми маємо відповідні можливості, готові задовольнити їхні потреби, а президент Трамп прагне миру. А для досягнення миру ми маємо позбавити путіна ресурсів

- сказав Райт.

Нагадаємо

Угорщина не припинить купувати російську нафту, навіть якщо про це попросить її союзник президент США Дональд Трамп, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, зіславшись на географічні обмеження, пов'язані з відсутністю виходу до моря.

Павло Башинський

ЕкономікаНовини Світу
Володимир Путін
Петер Сіярто
Дональд Трамп
Європа
Сполучені Штати Америки
Угорщина