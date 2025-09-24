США готові повністю замістити поставки російського газу та нафтопродуктів в Європу - міністр енергетики

США готові вже сьогодні замістити весь російський газ, що надходить до Європи, а також усі російські нафтопродукти. Про це заявив міністр енергетики США Крістофер Райт, передає УНН.

Деталі

В Європі вживаються заходи для заміщення російських енергоносіїв, хоча, можливо, не так швидко, як нам хотілося б. Сьогодні Америка готова замістити весь російський газ, що надходить до Європи, а також усі російські нафтопродукти. Тому я провів там шість днів, зустрічаючись з європейськими лідерами та запевняючи їх, що ми маємо відповідні можливості, готові задовольнити їхні потреби, а президент Трамп прагне миру. А для досягнення миру ми маємо позбавити путіна ресурсів - сказав Райт.

Нагадаємо

Угорщина не припинить купувати російську нафту, навіть якщо про це попросить її союзник президент США Дональд Трамп, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, зіславшись на географічні обмеження, пов'язані з відсутністю виходу до моря.