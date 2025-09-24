США готовы полностью заместить поставки российского газа и нефтепродуктов в Европу - министр энергетики

США готовы уже сегодня заместить весь российский газ, поступающий в Европу, а также все российские нефтепродукты. Об этом заявил министр энергетики США Кристофер Райт, передает УНН.

Детали

В Европе принимаются меры для замещения российских энергоносителей, хотя, возможно, не так быстро, как нам хотелось бы. Сегодня Америка готова заместить весь российский газ, поступающий в Европу, а также все российские нефтепродукты. Поэтому я провел там шесть дней, встречаясь с европейскими лидерами и уверяя их, что у нас есть соответствующие возможности, готовы удовлетворить их потребности, а президент Трамп стремится к миру. А для достижения мира мы должны лишить путина ресурсов - сказал Райт.

Напомним

Венгрия не прекратит покупать российскую нефть, даже если об этом попросит ее союзник президент США Дональд Трамп, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сославшись на географические ограничения, связанные с отсутствием выхода к морю.