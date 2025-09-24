$41.380.00
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
13:04 • 11327 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
12:07 • 14675 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 16888 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все детали
11:04 • 28462 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 17472 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 31192 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 17935 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 18221 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 15164 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
США готовы полностью заместить поставки российского газа и нефтепродуктов в Европу - министр энергетики

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Министр энергетики США Кристофер Райт заявил, что Америка готова заместить весь российский газ и нефтепродукты, поступающие в Европу. Он провел шесть дней в Европе, заверяя лидеров в готовности США удовлетворить их потребности.

США готовы полностью заместить поставки российского газа и нефтепродуктов в Европу - министр энергетики

США готовы уже сегодня заместить весь российский газ, поступающий в Европу, а также все российские нефтепродукты. Об этом заявил министр энергетики США Кристофер Райт, передает УНН.

Детали

В Европе принимаются меры для замещения российских энергоносителей, хотя, возможно, не так быстро, как нам хотелось бы. Сегодня Америка готова заместить весь российский газ, поступающий в Европу, а также все российские нефтепродукты. Поэтому я провел там шесть дней, встречаясь с европейскими лидерами и уверяя их, что у нас есть соответствующие возможности, готовы удовлетворить их потребности, а президент Трамп стремится к миру. А для достижения мира мы должны лишить путина ресурсов

- сказал Райт.

Напомним

Венгрия не прекратит покупать российскую нефть, даже если об этом попросит ее союзник президент США Дональд Трамп, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сославшись на географические ограничения, связанные с отсутствием выхода к морю.

Павел Башинский

