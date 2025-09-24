Угорщина не збирається відмовлятися від російської нафти, навіть якщо Трамп попросить

Угорщина не припинить купувати російську нафту, навіть якщо про це попросить її союзник президент США Дональд Трамп, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, зіславшись на географічні обмеження, пов'язані з відсутністю виходу до моря, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Виступаючи перед журналістами у вівторок на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським в ООН, Трамп заявив, що може скористатися своїми добрими відносинами з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном, щоб попросити його припинити закупівлю російської нафти. Топдипломат Угорщини заявив, що це не є варіантом.

"Ми - країна, яка не має виходу до моря, - заявив Сійярто в інтерв'ю телеканалу ATV у вівторок увечері з Нью-Йорка, де він також був присутній на Генеральній Асамблеї ООН. - Було б чудово, якби у нас був вихід до моря, ми могли б побудувати нафтопереробний завод чи термінал СПГ на узбережжі та охопити весь світовий ринок. Але це не так".

Ці коментарі, як зазначається, "наголошують на хисткому становищі Угорщини", маневруючи на тісних зв'язках Орбана як з Трампом, так і з главою кремля володимиром путіним. ЄС насилу долає опір Угорщини та Словаччини суворішим санкціям за імпорт російських енергоносіїв, пише видання.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль наголосив на іронії того, що Трамп висуває цю вимогу своєму найближчому союзнику в ЄС, а також Словаччині.

"Якщо пан Орбан відчуває тиск з боку Дональда Трампа, який вимагає, нарешті, перейти на інші джерела енергії, то це позитивний розвиток подій з точки зору Європи", - заявив Вадефуль в ефірі радіо Deutschlandfunk у середу.

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, переглядає торгові заходи, спрямовані проти імпорту російської нафти трубопроводом "Дружба", що постачає нафту до Угорщини та Словаччини, повідомляв раніше Bloomberg.

Угорщині та Словаччині приготуватися: ЄС розглядає торгові заходи проти російського трубопроводу "Дружба" - ЗМІ

Будапешт і Братислава досі не бажали диверсифікувати постачання, відмовившись від постачання російської нафти, і блокували заходи, які, на їхню думку, ставлять під загрозу їхню енергетичну безпеку.

Критики стверджують, що уряд Орбана, який значно збільшив закупівлі російської нафти та природного газу після вторгнення москви на Україну в 2022 році, не вжив достатніх заходів для диверсифікації постачання енергоносіїв.

Альтернативний трубопровід

Уряд Угорщини віддав перевагу імпорту російської нафти альтернативному трубопроводу через Хорватію, заявивши, що мита на останньому надто високі, а пропускної здатності може бути недостатньо для повного задоволення потреб країни.

Словаччина, яка отримує нафту у тому числі з росії через Угорщину, також заявила минулого тижня, що необхідно розробити альтернативні варіанти, перш ніж відмовлятися від російських енергоносіїв.

Словаччина й Угорщина чинять опір спробам Трампа зупинити імпорт російських енергоносіїв - Bloomberg

Угорщина та Словаччина отримали тимчасові винятки із санкцій ЄС на закупівлю російської трубопровідної нафти. Наразі блок розглядає 19-й пакет санкцій, який може включати санкції проти компаній в Індії та Китаї, які забезпечують торгівлю російською нафтою.

