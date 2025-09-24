Угорщина не збирається відмовлятися від російської нафти, навіть якщо Трамп попросить

$41.380.00
48.800.07
ukenru
Ексклюзив
10:07 • 1782 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 11954 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
07:25 • 11522 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
06:56 • 13882 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43 • 13018 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 25600 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 43837 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 35329 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 32748 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 68259 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4.6м/с
61%
756мм
Популярнi новини
лавров прибув до Нью-Йорка на 80-ту сесію Генасамблеї ООН24 вересня, 01:25 • 22809 перегляди
На 88-му році життя померла кіноакторка Клаудія КардиналеPhoto24 вересня, 02:37 • 23453 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 29601 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto05:30 • 20601 перегляди
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у БашкортостаніPhotoVideo06:00 • 20738 перегляди
Публікації
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 6938 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
08:38 • 11956 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto05:30 • 20716 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 29724 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 68259 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Ліндсі Грем
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 29899 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 90313 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 50546 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 64992 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 116612 перегляди
Актуальне
Fox News
Шахед-136
Нафта
Свіфт
Truth Social

Угорщина не збирається відмовлятися від російської нафти, навіть якщо Трамп попросить

Київ • УНН

 • 406 перегляди

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна не припинить купувати російську нафту через географічні обмеження. Це сталося після того, як Дональд Трамп висловив намір попросити прем'єра Угорщини Віктора Орбана припинити закупівлі.

Угорщина не збирається відмовлятися від російської нафти, навіть якщо Трамп попросить

Угорщина не припинить купувати російську нафту, навіть якщо про це попросить її союзник президент США Дональд Трамп, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, зіславшись на географічні обмеження, пов'язані з відсутністю виходу до моря, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Виступаючи перед журналістами у вівторок на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським в ООН, Трамп заявив, що може скористатися своїми добрими відносинами з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном, щоб попросити його припинити закупівлю російської нафти. Топдипломат Угорщини заявив, що це не є варіантом.

"Ми - країна, яка не має виходу до моря, - заявив Сійярто в інтерв'ю телеканалу ATV у вівторок увечері з Нью-Йорка, де він також був присутній на Генеральній Асамблеї ООН. - Було б чудово, якби у нас був вихід до моря, ми могли б побудувати нафтопереробний завод чи термінал СПГ на узбережжі та охопити весь світовий ринок. Але це не так".

Ці коментарі, як зазначається, "наголошують на хисткому становищі Угорщини", маневруючи на тісних зв'язках Орбана як з Трампом, так і з главою кремля володимиром путіним. ЄС насилу долає опір Угорщини та Словаччини суворішим санкціям за імпорт російських енергоносіїв, пише видання.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль наголосив на іронії того, що Трамп висуває цю вимогу своєму найближчому союзнику в ЄС, а також Словаччині.

"Якщо пан Орбан відчуває тиск з боку Дональда Трампа, який вимагає, нарешті, перейти на інші джерела енергії, то це позитивний розвиток подій з точки зору Європи", - заявив Вадефуль в ефірі радіо Deutschlandfunk у середу.

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, переглядає торгові заходи, спрямовані проти імпорту російської нафти трубопроводом "Дружба", що постачає нафту до Угорщини та Словаччини, повідомляв раніше Bloomberg.

Угорщині та Словаччині приготуватися: ЄС розглядає торгові заходи проти російського трубопроводу "Дружба" - ЗМІ20.09.25, 19:53 • 5269 переглядiв

Будапешт і Братислава досі не бажали диверсифікувати постачання, відмовившись від постачання російської нафти, і блокували заходи, які, на їхню думку, ставлять під загрозу їхню енергетичну безпеку.

Критики стверджують, що уряд Орбана, який значно збільшив закупівлі російської нафти та природного газу після вторгнення москви на Україну в 2022 році, не вжив достатніх заходів для диверсифікації постачання енергоносіїв.

Альтернативний трубопровід

Уряд Угорщини віддав перевагу імпорту російської нафти альтернативному трубопроводу через Хорватію, заявивши, що мита на останньому надто високі, а пропускної здатності може бути недостатньо для повного задоволення потреб країни.

Словаччина, яка отримує нафту у тому числі з росії через Угорщину, також заявила минулого тижня, що необхідно розробити альтернативні варіанти, перш ніж відмовлятися від російських енергоносіїв.

Словаччина й Угорщина чинять опір спробам Трампа зупинити імпорт російських енергоносіїв - Bloomberg18.09.25, 13:34 • 3423 перегляди

Угорщина та Словаччина отримали тимчасові винятки із санкцій ЄС на закупівлю російської трубопровідної нафти. Наразі блок розглядає 19-й пакет санкцій, який може включати санкції проти компаній в Індії та Китаї, які забезпечують торгівлю російською нафтою.

У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію19.09.25, 15:00 • 41956 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Нафта
Європейська комісія
Bloomberg
Дональд Трамп
Індія
Європейський Союз
Нью-Йорк
Хорватія
Німеччина
Словаччина
Китай
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна