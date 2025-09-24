$41.380.00
Эксклюзив
10:07 • 1606 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
08:38 • 11653 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
07:25 • 11368 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
06:56 • 13726 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43 • 12901 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 25519 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 43757 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 35304 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 32731 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 68116 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Венгрия не собирается отказываться от российской нефти, даже если Трамп попросит

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не прекратит покупать российскую нефть из-за географических ограничений. Это произошло после того, как Дональд Трамп выразил намерение попросить премьера Венгрии Виктора Орбана прекратить закупки.

Венгрия не собирается отказываться от российской нефти, даже если Трамп попросит

Венгрия не прекратит покупать российскую нефть, даже если об этом попросит ее союзник президент США Дональд Трамп, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сославшись на географические ограничения, связанные с отсутствием выхода к морю, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Выступая перед журналистами во вторник на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским в ООН, Трамп заявил, что может воспользоваться своими хорошими отношениями с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, чтобы попросить его прекратить закупку российской нефти. Топ-дипломат Венгрии заявил, что это не вариант.

"Мы - страна, не имеющая выхода к морю, - заявил Сийярто в интервью телеканалу ATV во вторник вечером из Нью-Йорка, где он также присутствовал на Генеральной Ассамблее ООН. - Было бы замечательно, если бы у нас был выход к морю, мы могли бы построить нефтеперерабатывающий завод или терминал СПГ на побережье и охватить весь мировой рынок. Но это не так".

Эти комментарии, как отмечается, "подчеркивают шаткое положение Венгрии", маневрируя на тесных связях Орбана как с Трампом, так и с главой кремля владимиром путиным. ЕС с трудом преодолевает сопротивление Венгрии и Словакии более жестким санкциям за импорт российских энергоносителей, пишет издание.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль подчеркнул иронию того, что Трамп выдвигает это требование своему ближайшему союзнику в ЕС, а также Словакии.

"Если господин Орбан испытывает давление со стороны Дональда Трампа, который требует, наконец, перейти на другие источники энергии, то это позитивное развитие событий с точки зрения Европы", - заявил Вадефуль в эфире радио Deutschlandfunk в среду.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, пересматривает торговые меры, направленные против импорта российской нефти по трубопроводу "Дружба", поставляющему нефть в Венгрию и Словакию, сообщал ранее Bloomberg.

Венгрии и Словакии приготовиться: ЕС рассматривает торговые меры против российского трубопровода "Дружба" - СМИ20.09.25, 19:53 • 5269 просмотров

Будапешт и Братислава до сих пор не желали диверсифицировать поставки, отказавшись от поставок российской нефти, и блокировали меры, которые, по их мнению, ставят под угрозу их энергетическую безопасность.

Критики утверждают, что правительство Орбана, значительно увеличившее закупки российской нефти и природного газа после вторжения москвы в Украину в 2022 году, не приняло достаточных мер для диверсификации поставок энергоносителей.

Альтернативный трубопровод

Правительство Венгрии отдало предпочтение импорту российской нефти альтернативному трубопроводу через Хорватию, заявив, что пошлины на последнем слишком высоки, а пропускной способности может быть недостаточно для полного удовлетворения потребностей страны.

Словакия, которая получает нефть в том числе из россии через Венгрию, также заявила на прошлой неделе, что необходимо разработать альтернативные варианты, прежде чем отказываться от российских энергоносителей.

Словакия и Венгрия сопротивляются попыткам Трампа остановить импорт российских энергоносителей - Bloomberg18.09.25, 13:34 • 3423 просмотра

Венгрия и Словакия получили временные исключения из санкций ЕС на закупку российской трубопроводной нефти. Сейчас блок рассматривает 19-й пакет санкций, который может включать санкции против компаний в Индии и Китае, обеспечивающих торговлю российской нефтью.

В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию19.09.25, 15:00 • 41954 просмотра

Юлия Шрамко

