Венгрия не собирается отказываться от российской нефти, даже если Трамп попросит

Венгрия не прекратит покупать российскую нефть, даже если об этом попросит ее союзник президент США Дональд Трамп, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сославшись на географические ограничения, связанные с отсутствием выхода к морю, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Выступая перед журналистами во вторник на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским в ООН, Трамп заявил, что может воспользоваться своими хорошими отношениями с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, чтобы попросить его прекратить закупку российской нефти. Топ-дипломат Венгрии заявил, что это не вариант.

"Мы - страна, не имеющая выхода к морю, - заявил Сийярто в интервью телеканалу ATV во вторник вечером из Нью-Йорка, где он также присутствовал на Генеральной Ассамблее ООН. - Было бы замечательно, если бы у нас был выход к морю, мы могли бы построить нефтеперерабатывающий завод или терминал СПГ на побережье и охватить весь мировой рынок. Но это не так".

Эти комментарии, как отмечается, "подчеркивают шаткое положение Венгрии", маневрируя на тесных связях Орбана как с Трампом, так и с главой кремля владимиром путиным. ЕС с трудом преодолевает сопротивление Венгрии и Словакии более жестким санкциям за импорт российских энергоносителей, пишет издание.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль подчеркнул иронию того, что Трамп выдвигает это требование своему ближайшему союзнику в ЕС, а также Словакии.

"Если господин Орбан испытывает давление со стороны Дональда Трампа, который требует, наконец, перейти на другие источники энергии, то это позитивное развитие событий с точки зрения Европы", - заявил Вадефуль в эфире радио Deutschlandfunk в среду.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, пересматривает торговые меры, направленные против импорта российской нефти по трубопроводу "Дружба", поставляющему нефть в Венгрию и Словакию, сообщал ранее Bloomberg.

Венгрии и Словакии приготовиться: ЕС рассматривает торговые меры против российского трубопровода "Дружба" - СМИ

Будапешт и Братислава до сих пор не желали диверсифицировать поставки, отказавшись от поставок российской нефти, и блокировали меры, которые, по их мнению, ставят под угрозу их энергетическую безопасность.

Критики утверждают, что правительство Орбана, значительно увеличившее закупки российской нефти и природного газа после вторжения москвы в Украину в 2022 году, не приняло достаточных мер для диверсификации поставок энергоносителей.

Альтернативный трубопровод

Правительство Венгрии отдало предпочтение импорту российской нефти альтернативному трубопроводу через Хорватию, заявив, что пошлины на последнем слишком высоки, а пропускной способности может быть недостаточно для полного удовлетворения потребностей страны.

Словакия, которая получает нефть в том числе из россии через Венгрию, также заявила на прошлой неделе, что необходимо разработать альтернативные варианты, прежде чем отказываться от российских энергоносителей.

Словакия и Венгрия сопротивляются попыткам Трампа остановить импорт российских энергоносителей - Bloomberg

Венгрия и Словакия получили временные исключения из санкций ЕС на закупку российской трубопроводной нефти. Сейчас блок рассматривает 19-й пакет санкций, который может включать санкции против компаний в Индии и Китае, обеспечивающих торговлю российской нефтью.

В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию