ЕС признал ошибкой закупку российских энергоносителей: Каллас согласилась с критикой Трампа
Киев • УНН
Вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас выразила сожаление по поводу того, что отдельные страны ЕС продолжают покупать российские нефть и газ, финансируя войну. Она согласилась с критикой Трампа, который призывал европейцев отказаться от сотрудничества с Москвой в энергетической сфере.
Подробности
Еврокомиссия уже подготовила законодательную инициативу, предусматривающую полное прекращение импорта нефти и газа из россии до 1 января 2028 года. Большинство государств-членов постепенно отказались от поставок еще в 2022–2023 годах, однако Венгрия и Словакия сохранили зависимость от российского сырья.
Мы давно предупреждаем, что энергетическая зависимость от россии прямо подпитывает ее агрессию против Украины. Поэтому, безусловно, президент Трамп прав
Она подчеркнула, что для Будапешта и Братиславы существуют альтернативные варианты поставок, которые готовы предоставить соседние страны, и призвала воспользоваться ими. В то же время Каллас отвергла идею санкций против этих государств, подчеркнув, что главное – как можно скорее найти замену российским ресурсам.
Словакия в ответ заявила о готовности к диалогу, однако раскритиковала некоторые другие страны ЕС за увеличение закупок у москвы.
Напомним
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Она заявила, что Европа планирует полностью прекратить закупки российских энергоносителей до 2027 года.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не откажется от закупок российской нефти, ссылаясь на географические ограничения.
Словакия и Венгрия пообещали не поддаваться давлению президента США Дональда Трампа относительно сокращения импорта российской нефти и газа, пока не будут обеспечены надежные альтернативные источники поставок.
Министр энергетики США Кристофер Райт заявил, что Соединенные Штаты готовы уже сейчас полностью заместить поставки российского газа в Европу и обеспечить альтернативу всем российским нефтепродуктам.