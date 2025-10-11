Європейські країни збільшили закупівлі російських енергоносіїв у 2025 році: в Reuters назвали "лідерів"

Попри скорочення залежності від російських енергоносіїв, низка європейських країн у 2025 році наростила закупівлі нафти та газу з рф. Про це пише Reuters, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що з початку року ЄС імпортував російських енергоносіїв на понад 11 мільярдів євро, хоча загальна залежність від рф скоротилася на 90% із 2022 року.

Найбільше наростили імпорт Франція (+40%, до 2,2 млрд євро) та Нідерланди (+72%, до 498 млн євро). Порти Франції, Іспанії та інших країн залишаються ключовими пунктами для постачання скрапленого природного газу (СПГ) з росії, частину якого потім переправляють до інших держав ЄС.

Загалом сім держав блоку - Франція, Нідерланди, Бельгія, Хорватія, Румунія та Португалія - збільшили закупівлі російських енергоносіїв порівняно з минулим роком. Угорщина та Словаччина продовжують імпортувати трубопровідний газ і виступають проти заборони на російський СПГ.

Вказується, що у 2021 році ЄС закупив енергоносіїв у рф на 133 млрд євро, а за січень-серпень 2025 року - лише на 11,4 млрд, що на 21% менше, ніж торік. Водночас із 2022 року загальна сума імпорту російських енергоресурсів перевищила 213 млрд євро, тоді як допомога Україні від Євросоюзу становила 167 млрд євро.

Нагадаємо

Днями угорський уряд змінив свою позицію та погодився на заборону поставок російського скрапленого природного газу до країн Євросоюзу. Проте Словаччина та Австрія залишаються основними перешкодами для погодження 19-го пакету санкцій ЄС проти рф.

