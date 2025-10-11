Європейські країни збільшили закупівлі російських енергоносіїв у 2025 році: в Reuters назвали "лідерів"

$41.510.10
48.210.07
ukenru
10 жовтня, 19:08 • 10643 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 20696 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 30449 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 23224 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
10 жовтня, 14:04 • 21442 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
10 жовтня, 13:35 • 27622 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
10 жовтня, 10:53 • 35757 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
10 жовтня, 09:44 • 38953 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
10 жовтня, 09:08 • 19205 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
10 жовтня, 07:24 • 19668 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
3.3м/с
94%
747мм
Популярнi новини
путін прокоментував відмову Трампу у Нобелівській премії миру10 жовтня, 16:15 • 5138 перегляди
Україна та Нідерланди підписали меморандум щодо спільного виробництва дронів - Зеленський10 жовтня, 16:25 • 2834 перегляди
Латвія зобов'язала понад 800 росіян покинути країну 10 жовтня, 16:49 • 2972 перегляди
Зеленський придбав облігації на понад 4 млн гривень - декларація10 жовтня, 17:55 • 5782 перегляди
Через зауваження прибив дверима авто травмовану руку ветерана: під Києвом поліція проводить перевіркуVideo10 жовтня, 18:28 • 3566 перегляди
Публікації
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 30444 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35 • 27619 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo10 жовтня, 10:53 • 35754 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх 10 жовтня, 09:44 • 38950 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 90410 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Кір Стармер
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Франція
Румунія
Реклама
УНН Lite
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 22645 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 25164 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 28009 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 90410 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 37811 перегляди
Актуальне
ATACMS
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Fox News
E-6 Mercury

Європейські країни збільшили закупівлі російських енергоносіїв у 2025 році: в Reuters назвали "лідерів"

Київ • УНН

 • 402 перегляди

Низка європейських країн у 2025 році наростила закупівлі нафти та газу з рф, попри скорочення загальної залежності від російських енергоносіїв. Загальна сума імпорту російських енергоресурсів перевищила 213 мільярдів євро з 2022 року, тоді як допомога Україні від Євросоюзу становила 167 мільярдів євро.

Європейські країни збільшили закупівлі російських енергоносіїв у 2025 році: в Reuters назвали "лідерів"

Попри скорочення залежності від російських енергоносіїв, низка європейських країн у 2025 році наростила закупівлі нафти та газу з рф. Про це пише Reuters, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що з початку року ЄС імпортував російських енергоносіїв на понад 11 мільярдів євро, хоча загальна залежність від рф скоротилася на 90% із 2022 року.

Найбільше наростили імпорт Франція (+40%, до 2,2 млрд євро) та Нідерланди (+72%, до 498 млн євро). Порти Франції, Іспанії та інших країн залишаються ключовими пунктами для постачання скрапленого природного газу (СПГ) з росії, частину якого потім переправляють до інших держав ЄС.

Загалом сім держав блоку - Франція, Нідерланди, Бельгія, Хорватія, Румунія та Португалія - збільшили закупівлі російських енергоносіїв порівняно з минулим роком. Угорщина та Словаччина продовжують імпортувати трубопровідний газ і виступають проти заборони на російський СПГ.

Вказується, що у 2021 році ЄС закупив енергоносіїв у рф на 133 млрд євро, а за січень-серпень 2025 року - лише на 11,4 млрд, що на 21% менше, ніж торік. Водночас із 2022 року загальна сума імпорту російських енергоресурсів перевищила 213 млрд євро, тоді як допомога Україні від Євросоюзу становила 167 млрд євро.

Нагадаємо

Днями угорський уряд змінив свою позицію та погодився на заборону поставок російського скрапленого природного газу до країн Євросоюзу. Проте Словаччина та Австрія залишаються основними перешкодами для погодження 19-го пакету санкцій ЄС проти рф.

Посли ЄС погодили план заборони імпорту російського газу та нафти з 2028 року - Reuters08.10.25, 16:21 • 2618 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
Reuters
Австрія
Європейський Союз
Франція
Бельгія
Хорватія
Іспанія
Нідерланди
Португалія
Румунія
Словаччина
Угорщина