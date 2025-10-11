$41.510.10
Европейские страны увеличили закупки российских энергоносителей в 2025 году: в Reuters назвали "лидеров"

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Ряд европейских стран в 2025 году нарастил закупки нефти и газа из РФ, несмотря на сокращение общей зависимости от российских энергоносителей. Общая сумма импорта российских энергоресурсов превысила 213 миллиардов евро с 2022 года, тогда как помощь Украине от Евросоюза составила 167 миллиардов евро.

Европейские страны увеличили закупки российских энергоносителей в 2025 году: в Reuters назвали "лидеров"

Несмотря на сокращение зависимости от российских энергоносителей, ряд европейских стран в 2025 году нарастили закупки нефти и газа из РФ. Об этом пишет Reuters, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что с начала года ЕС импортировал российских энергоносителей на более чем 11 миллиардов евро, хотя общая зависимость от РФ сократилась на 90% с 2022 года.

Больше всего нарастили импорт Франция (+40%, до 2,2 млрд евро) и Нидерланды (+72%, до 498 млн евро). Порты Франции, Испании и других стран остаются ключевыми пунктами для поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России, часть которого затем переправляют в другие государства ЕС.

В целом семь государств блока — Франция, Нидерланды, Бельгия, Хорватия, Румыния и Португалия — увеличили закупки российских энергоносителей по сравнению с прошлым годом. Венгрия и Словакия продолжают импортировать трубопроводный газ и выступают против запрета на российский СПГ.

Указывается, что в 2021 году ЕС закупил энергоносителей у РФ на 133 млрд евро, а за январь-август 2025 года — лишь на 11,4 млрд, что на 21% меньше, чем в прошлом году. В то же время с 2022 года общая сумма импорта российских энергоресурсов превысила 213 млрд евро, тогда как помощь Украине от Евросоюза составила 167 млрд евро.

Напомним

На днях венгерское правительство изменило свою позицию и согласилось на запрет поставок российского сжиженного природного газа в страны Евросоюза. Однако Словакия и Австрия остаются основными препятствиями для согласования 19-го пакета санкций ЕС против РФ.

Вадим Хлюдзинский

