Европейские страны увеличили закупки российских энергоносителей в 2025 году: в Reuters назвали "лидеров"

Ряд европейских стран в 2025 году нарастил закупки нефти и газа из РФ, несмотря на сокращение общей зависимости от российских энергоносителей. Общая сумма импорта российских энергоресурсов превысила 213 миллиардов евро с 2022 года, тогда как помощь Украине от Евросоюза составила 167 миллиардов евро.