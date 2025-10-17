Украина готова работать, чтобы обезопасить Словакию от рисков по поставкам энергоносителей – Свириденко

$41.640.12
48.520.01
ukenru
Эксклюзив
11:59 • 3878 просмотра
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
11:57 • 2322 просмотра
Венгрия должна выполнить ордер МУС на арест Путина - МИД Германии
11:03 • 10312 просмотра
Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели
Эксклюзив
08:14 • 17775 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
07:15 • 41562 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
17 октября, 05:53 • 27723 просмотра
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15 • 58485 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40 • 61213 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
16 октября, 17:21 • 43091 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
16 октября, 15:34 • 42897 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярные новости
Ракетная атака на российский Сочи: туристов спускают в подвалы - СМИ17 октября, 03:09 • 16285 просмотра
кремль создает информационное прикрытие для будущих атак на Европу - ISW17 октября, 04:11 • 13783 просмотра
Потери врага: армия РФ недосчиталась 730 солдат и более полутысячи БпЛА за сутки17 октября, 04:45 • 5344 просмотра
Долгое пребывание на позициях и проблемы с выплатами: военный омбудсмен назвала темы самых частых жалоб07:12 • 7386 просмотра
Враг атаковал энергетику в четырех областях - Минэнерго07:42 • 23145 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
07:15 • 41570 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 70131 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 99413 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 67181 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 90721 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Елена Соседка
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Словакия
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video10:57 • 4300 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 48952 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 97279 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 73898 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 75131 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Financial Times
Северный поток
Сухой Су-30
Дипломатка

Украина готова работать, чтобы обезопасить Словакию от рисков по поставкам энергоносителей – Свириденко

Киев • УНН

 • 1156 просмотра

Премьер Юлия Свириденко заявила о готовности Украины предложить альтернативные источники и синхронизировать системы со Словакией. Это должно обезопасить Словакию от рисков поставок энергоносителей и создать новый региональный энергетический хаб.

Украина готова работать, чтобы обезопасить Словакию от рисков по поставкам энергоносителей – Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Украина готова не только предложить альтернативные источники, но и технически синхронизировать украинские и словацкие системы, чтобы обезопасить Словакию от любых рисков по поставкам энергоносителей и создать новый региональный энергетический хаб. Об этом она сказала во время открытия совместных межправительственных консультаций, передает УНН.

Премьер-министр Роберт Фицо заявил во время открытия совместных межправительственных украинско-словацких консультаций, что россия является на сегодняшний день вторым наиболее значимым посредником газа в Европу.

Мы не отождествляемся и в наших головах нет окончательного решения вопроса транзита газа через вашу (украинскую – ред.) территорию. Я понимаю, что идет война, с другой стороны не все аргументы можно принять, потому что российская федерация на сегодняшний день является вторым наиболее значимым посредником газа в Европу. Поэтому в процессе переговоров вашего вхождения в ЕС, который мы поддерживаем, мы должны осознать, каким будет будущее транзита, можно ли будет его использовать или нет 

- заявил Фицо.

Свириденко заявила, что считает, что, учитывая стратегию ЕС по диверсификации источников поставок энергоносителей, они обязаны создать новые, надежные маршруты поставок.

Мы готовы не только предложить альтернативные источники, но мы можем технически синхронизировать наши системы, чтобы обезопасить Словакию от любых рисков и создать новый региональный энергетический хаб 

- сказала Свириденко.

Европейские страны увеличили закупки российских энергоносителей в 2025 году: в Reuters назвали "лидеров"11.10.25, 03:41 • 6413 просмотров

Контекст 

Экспорт российского газа в Европу через Украину прекратился в первый день 2025 года, когда истек срок действия транзитного контракта. 

В прошлом году Словакия безуспешно пыталась продлить транзитное соглашение и рассматривала решения, включающие покупку газа и получение права собственности на него до того, как он достигнет Украины для транзита.

Дополнение 

Reuters сообщало, что послы стран Европейского Союза согласились продвинуть план блока по прекращению импорта российской нефти и газа к 2028 году, преодолев таким образом первое политическое препятствие на пути к принятию этого закона правительствами.

Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас выразила "большое сожаление" из-за того, что отдельные страны ЕС продолжают покупать российскую нефть и газ, фактически финансируя войну Кремля. В интервью Sky News она согласилась с критикой Дональда Трампа, который призывал европейцев отказаться от сотрудничества с Москвой в энергетической сфере.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Война в Украине
Электроэнергия
Юлия Свириденко
Кайя Каллас
Европейская комиссия
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Европейский Союз
Словакия
Украина