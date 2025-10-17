Украина готова работать, чтобы обезопасить Словакию от рисков по поставкам энергоносителей – Свириденко
Киев • УНН
Премьер Юлия Свириденко заявила о готовности Украины предложить альтернативные источники и синхронизировать системы со Словакией. Это должно обезопасить Словакию от рисков поставок энергоносителей и создать новый региональный энергетический хаб.
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Украина готова не только предложить альтернативные источники, но и технически синхронизировать украинские и словацкие системы, чтобы обезопасить Словакию от любых рисков по поставкам энергоносителей и создать новый региональный энергетический хаб. Об этом она сказала во время открытия совместных межправительственных консультаций, передает УНН.
Премьер-министр Роберт Фицо заявил во время открытия совместных межправительственных украинско-словацких консультаций, что россия является на сегодняшний день вторым наиболее значимым посредником газа в Европу.
Мы не отождествляемся и в наших головах нет окончательного решения вопроса транзита газа через вашу (украинскую – ред.) территорию. Я понимаю, что идет война, с другой стороны не все аргументы можно принять, потому что российская федерация на сегодняшний день является вторым наиболее значимым посредником газа в Европу. Поэтому в процессе переговоров вашего вхождения в ЕС, который мы поддерживаем, мы должны осознать, каким будет будущее транзита, можно ли будет его использовать или нет
Свириденко заявила, что считает, что, учитывая стратегию ЕС по диверсификации источников поставок энергоносителей, они обязаны создать новые, надежные маршруты поставок.
Мы готовы не только предложить альтернативные источники, но мы можем технически синхронизировать наши системы, чтобы обезопасить Словакию от любых рисков и создать новый региональный энергетический хаб
Европейские страны увеличили закупки российских энергоносителей в 2025 году: в Reuters назвали "лидеров"11.10.25, 03:41 • 6413 просмотров
Контекст
Экспорт российского газа в Европу через Украину прекратился в первый день 2025 года, когда истек срок действия транзитного контракта.
В прошлом году Словакия безуспешно пыталась продлить транзитное соглашение и рассматривала решения, включающие покупку газа и получение права собственности на него до того, как он достигнет Украины для транзита.
Дополнение
Reuters сообщало, что послы стран Европейского Союза согласились продвинуть план блока по прекращению импорта российской нефти и газа к 2028 году, преодолев таким образом первое политическое препятствие на пути к принятию этого закона правительствами.
Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас выразила "большое сожаление" из-за того, что отдельные страны ЕС продолжают покупать российскую нефть и газ, фактически финансируя войну Кремля. В интервью Sky News она согласилась с критикой Дональда Трампа, который призывал европейцев отказаться от сотрудничества с Москвой в энергетической сфере.