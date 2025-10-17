Украина готова работать, чтобы обезопасить Словакию от рисков по поставкам энергоносителей – Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Украина готова не только предложить альтернативные источники, но и технически синхронизировать украинские и словацкие системы, чтобы обезопасить Словакию от любых рисков по поставкам энергоносителей и создать новый региональный энергетический хаб. Об этом она сказала во время открытия совместных межправительственных консультаций, передает УНН.

Премьер-министр Роберт Фицо заявил во время открытия совместных межправительственных украинско-словацких консультаций, что россия является на сегодняшний день вторым наиболее значимым посредником газа в Европу.

Мы не отождествляемся и в наших головах нет окончательного решения вопроса транзита газа через вашу (украинскую – ред.) территорию. Я понимаю, что идет война, с другой стороны не все аргументы можно принять, потому что российская федерация на сегодняшний день является вторым наиболее значимым посредником газа в Европу. Поэтому в процессе переговоров вашего вхождения в ЕС, который мы поддерживаем, мы должны осознать, каким будет будущее транзита, можно ли будет его использовать или нет