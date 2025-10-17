$41.640.12
14:20
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
13:38
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
Эксклюзив
11:59
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
11:57
Венгрия должна выполнить ордер МУС на арест Путина - МИД Германии
11:03
Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели
Эксклюзив
17 октября, 08:14
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
17 октября, 07:15
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
17 октября, 05:53
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
Словакия предоставит Украине новый пакет энергетического оборудования стоимостью 500 тыс. евро - Сибига

Киев

 • 660 просмотра

Словакия передаст Украине новый пакет энергетического оборудования на сумму 500 тысяч евро. Также страна выделит 300 тысяч евро на строительство укрытий в школах прифронтовых районов.

Словакия предоставит Украине новый пакет энергетического оборудования стоимостью 500 тыс. евро - Сибига

Словакия предоставит Украине новый пакет энергетического оборудования на сумму 500 000 евро. Кроме того, словацкая сторона также выделит 300 000 евро на строительство укрытий в украинских школах в прифронтовых районах на двусторонней основе. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам переговоров в Кошице со словацким коллегой Юраем Бланаром, передает УНН.

Детали

Сибига в Кошице встретился со своим словацким коллегой Юраем Бланаром в рамках третьего раунда межправительственных консультаций под руководством премьер-министров Юлии Свириденко и Роберта Фицо.

Мы обсудили ключевые темы нашей двусторонней повестки дня и пути углубления политического диалога. Я поблагодарил Словакию за поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины и вступления в ЕС — вместе с Молдовой и без разъединения. Я сообщил своему словацкому коллеге о недавних нападениях России на нашу энергетическую инфраструктуру и гражданское население. И я благодарен за его своевременное заявление о том, что Словакия предоставит Украине новый пакет энергетического оборудования на сумму 500 000 евро

- сообщил Сибига.

По словам главы МИД, словацкая сторона также выделит 300 000 евро на строительство укрытий в украинских школах в прифронтовых районах на двусторонней основе.

Сотрудничество в области обороны было еще одной ключевой темой, включая использование механизма SAFE для укрепления Украины, а также дальнейшее развитие инициативы PURL. Словацкая сторона готова внести свой вклад в гарантии безопасности для Украины как часть новой архитектуры безопасности в Европе

- добавил Сибига.

Кроме того, главный дипломат Украины подчеркнул критическую необходимость усиления санкционного давления на Россию для продвижения мира.

Мы подробно обсудили 19-й пакет санкций, который должен быть принят в ближайшее время. Я также подчеркнул важность полного использования замороженных российских активов для поддержки Украины

- резюмировал он.

Украина готова работать, чтобы обезопасить Словакию от рисков по поставкам энергоносителей – Свириденко17.10.25, 14:47 • 1752 просмотра

Антонина Туманова

