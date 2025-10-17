Словакия предоставит Украине новый пакет энергетического оборудования стоимостью 500 тыс. евро - Сибига
Киев • УНН
Словакия передаст Украине новый пакет энергетического оборудования на сумму 500 тысяч евро. Также страна выделит 300 тысяч евро на строительство укрытий в школах прифронтовых районов.
Словакия предоставит Украине новый пакет энергетического оборудования на сумму 500 000 евро. Кроме того, словацкая сторона также выделит 300 000 евро на строительство укрытий в украинских школах в прифронтовых районах на двусторонней основе. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам переговоров в Кошице со словацким коллегой Юраем Бланаром, передает УНН.
Детали
Сибига в Кошице встретился со своим словацким коллегой Юраем Бланаром в рамках третьего раунда межправительственных консультаций под руководством премьер-министров Юлии Свириденко и Роберта Фицо.
Мы обсудили ключевые темы нашей двусторонней повестки дня и пути углубления политического диалога. Я поблагодарил Словакию за поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины и вступления в ЕС — вместе с Молдовой и без разъединения. Я сообщил своему словацкому коллеге о недавних нападениях России на нашу энергетическую инфраструктуру и гражданское население. И я благодарен за его своевременное заявление о том, что Словакия предоставит Украине новый пакет энергетического оборудования на сумму 500 000 евро
По словам главы МИД, словацкая сторона также выделит 300 000 евро на строительство укрытий в украинских школах в прифронтовых районах на двусторонней основе.
Сотрудничество в области обороны было еще одной ключевой темой, включая использование механизма SAFE для укрепления Украины, а также дальнейшее развитие инициативы PURL. Словацкая сторона готова внести свой вклад в гарантии безопасности для Украины как часть новой архитектуры безопасности в Европе
Кроме того, главный дипломат Украины подчеркнул критическую необходимость усиления санкционного давления на Россию для продвижения мира.
Мы подробно обсудили 19-й пакет санкций, который должен быть принят в ближайшее время. Я также подчеркнул важность полного использования замороженных российских активов для поддержки Украины
Украина готова работать, чтобы обезопасить Словакию от рисков по поставкам энергоносителей – Свириденко17.10.25, 14:47 • 1752 просмотра