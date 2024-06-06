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У Чехії внаслідок зіткнення потяга, що прямував в Україну, з вантажним, зросла кількість постраждалих

У Чехії внаслідок зіткнення потяга, що прямував в Україну, з вантажним, зросла кількість постраждалих

Київ • УНН

 • 20325 перегляди

У Чехії пасажирський поїзд, що прямував в Україну, зіткнувся з вантажним. За інформацією від поліції, внаслідок зіткнення загинуло чотири людини та ще 22 отримали поранення, включаючи дітей.

Уночі на території Чехії поїзд Прага-Кошице зіткнувся з вантажним поїздом. За даними поліції, загинули чотири людини, а 22 отримали поранення, включаючи дітей. Про це повідомляє Idnes, передає УНН.

Деталі

Уночі на території Чехії поїзд Прага-Кошице зіштовхнувся з вантажним поїздом. 

Відтак, за інформацією від поліції, внаслідок зіткнення загинуло чотири людини та ще 22 отримали поранення, включаючи дітей.

Проте, Укрзалізниця заявила, що загрози для пасажирів, які прямували до Чопа, немає. Адже причіпні вагони, де знаходилися пасажири, залишилися недоторканими.

Також Укрзалізниця додала, що підтримує зв'язок із чеським оператором для надання максимальної допомоги пасажирам з подальшими пересадками.

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Нагадаємо

Аварія сталася майже опівночі, коли поїзд Прага-Кошице зіткнувся лоб у лоб з вантажним потягом, що перевозив карбід кальцію.У момент аварії в пасажирському експресі перебувало понад 300 пасажирів. Передній вагон потяга було серйозно пошкоджено.

Додамо

Лікарі продовжують обстеження постраждалих, тож кількість постраждалих може змінитися. Деталі аварії продовжують уточнюватися.

У результаті зіткнення поїздів в Чехії загинули 2 людини, десятки отримали поранення06.06.24, 01:51 • 22375 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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