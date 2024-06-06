В Чехии в результате столкновения поезда, следовавшего в Украину, с грузовым, возросло количество пострадавших

Ночью на территории Чехии поезд Прага-Кошице столкнулся с грузовым поездом. По данным полиции, погибли четыре человека, а 22 получили ранения, включая детей. Об этом сообщает Idnes, передает УНН.

Детали

Ночью на территории Чехии поезд Прага-Кошице столкнулся с грузовым поездом.

Следовательно, по информации от полиции, в результате столкновения погибли четыре человека и еще 22 получили ранения, включая детей.

Тем не менее, Укрзализныця заявила, что угрозы для пассажиров, направлявшихся в ЧОП, нет. Ведь прицепные вагоны, где находились пассажиры, остались нетронутыми.

Также Укрзализныця добавила, что поддерживает связь с чешским оператором для оказания максимальной помощи пассажирам с последующими пересадками.

Напомним

Авария произошла почти в полночь, когда поезд Прага-Кошице столкнулся лоб в лоб с грузовым поездом, перевозившим карбид кальция.В момент аварии в пассажирском экспрессе находилось более 300 пассажиров. Передний вагон поезда был серьезно поврежден.

Добавим

Врачи продолжают обследование пострадавших, поэтому количество пострадавших может измениться. Детали аварии продолжают уточняться.

В результате столкновения поездов в Чехии погибли 2 человека, десятки получили ранения