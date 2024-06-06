В результате столкновения поездов в Чехии погибли 2 человека, десятки получили ранения

В Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Известно о 2 погибших и десятках раненых. Об этом сообщают České Noviny, передает УНН.

Детали

В среду поздно вечером в Чехии произошло столкновение пассажирского и грузового поездов, в результате которого пострадало большое количество людей.

По информации, два человека погибли.

По данным Управления железной дороги, поезда столкнулись на новой остановке Pardubice Centrum.

Сейчас на месте работают все подразделения ЕГРПОУ, на месте есть большое количество пострадавших, мы также не можем исключать погибших сообщили в полиции незадолго до полуночи.

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