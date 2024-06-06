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В результате столкновения поездов в Чехии погибли 2 человека, десятки получили ранения
Два человека погибли и десятки получили ранения в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Чехии недалеко от центрального железнодорожного вокзала Пардубице.
путин угрожает использовать все средства, включая ядерное оружие, для защиты интересов рф
путин пригрозил использовать все средства, включая ядерное оружие, для защиты интересов рф в случае угрозы, отрицая при этом обвинения в бряцании ядерным оружием.
В Запорожье прогремел взрыв
В Запорожье произошел взрыв.
Генштаб: на фронте произошло 85 боестолкновений: на Краматорском направлении ситуация напряженная, но под контролем ВСУ
Всего, по данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, произошло 85 боевых столкновений с оккупантами, при этом ситуация на Краматорском направлении оставалась напряженной, но контролируемой.
НАБУ и САП завершили расследование хищения 7,7 млн грн при обследовании поврежденных объектов на Херсонщине
НАБУ и САП раскрыли хищение более 7,7 млн грн по контрактам на техническое обследование поврежденной инфраструктуры в Херсонской области по завышенной цене, обвинив чиновников и владельцев компаний.
Воздушные силы сообщили о ракетной угрозе в Харьковской области
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной опасности в Харьковской области.
Вражеские войска продвинулись возле Новопокровского, Архангельского и в Красногоровке-DeepState
По информации от Deep State, армия террористов продвинулась неподалеку Новопокровского, Архангельского и в Красногоровке.
На Киевщине задержан мужчина, который во время ссоры задушил пожилого друга садовым шлангом
56-летний мужчина во время ссоры задушил своего 75-летнего друга садовым шлангом, поэтому ему грозит до 15 лет заключения за умышленное убийство.
Противник обстрелял Сумскую область 18 раз: зафиксировано 48 взрывов
Оккупанты 18 раз обстреливали Сумскую область, в результате чего в нескольких населенных пунктах прогремело 48 взрывов.
российские журналисты сталкиваются с препятствиями и запугиванием на Западе - путин
путин заявил, что российские журналисты сталкиваются с запугиванием и препятствиями в западных странах, когда они просто высказывают российскую точку зрения на мировые события.