На севере Чехии от удара молнии пострадали 18 человек

В минувшее воскресенье на севере Чехии в парке города Либерец, где проходил детский праздник, от удара молнии пострадали 18 человек. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

На севере Чехии в городе Либерец в результате удара молнии пострадали восемнадцать человек. Из них девять детей.

ЧП произошло в воскресенье в дворцовом парке, где проходил детский праздник. Спасателям, прибывшим на место происшествия, пришлось реанимировать несколько человек.

Большинство пострадавших доставлены в больницы Либерец и городов Яблонец-над-Нисоу. Еще одного человека отправили в одну из клиник Праги на вертолете. Семь человек, как сообщается, во время госпитализации находились в тяжелом состоянии.

Напомним

Как ранее писал УНН, юг Германии страдает от наводнений, вызванных интенсивными дождями и повышения уровня воды в Дунае и его притоках. Во время спасательной операции в Верхней Баварии погиб пожарный. После оползня, вызванного дождями, сошел с рельсов поезд ICE. В десяти баварских коммунах из-за повышения уровня воды в Дунае и его притоках объявлен режим природной катастрофы.