На севере Чехии от удара молнии пострадали 18 человек

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18 человек, в том числе 9 детей, получили ранения в результате удара молнии во время детского праздника в парке города Либерец на севере Чехии.
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В Украине сегодня в течение суток применяются ограничения электроснабжения, запланирован значительный импорт, из-за непогоды обесточены более 55 тысяч абонентов.
Спикер грузинского парламента подписал закон об "иноагентах"
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал противоречивый закон об "иностранных агентах", который требует от СМИ, которые по данным 2023 года получали более 20% дохода из-за рубежа регистрироваться как организации, "проводящие интересы иностранной силы".
Документы районных ВЛК Полтавщины арестовали из-за наибольшего в Украине показателя признанных непригодными к службе
Суд изъял документы районных военно-врачебных комиссий (ВКЛ) Полтавской области из-за наивысшего в Украине показателя (20%) лиц, признанных непригодными к службе после прохождения комиссий.
Без Миколенко: объявлена заявка на товарищеский матч Украина-Германия
Национальная сборная Украины проведет товарищеский матч против Германии сегодня на стадионе "Макс Морлок" в Нюрнберге. В официальной заявке на матч, который начнется в 21:45 по киевскому времени, указаны 25 игроков.
В Донецкой области россияне ударили по населенным пунктам 14 раз, пятеро раненых
В Донецкой области российские войска за прошедшие сутки обстреляли три района, повредив жилые дома, сооружения и инфраструктуру, за сутки известно о 5 раненых.
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российские оккупанты обстреляли Невское на Луганщине из" Градов " и ствольной артиллерии, есть разрушения.
Медиамагнат Руперт Мердок женился на бывшей теще российского олигарха Абрамовича
93-летний медиамагнат Руперт Мердок женился на 67-летней Елене Жуковой, бывшей теще олигарха Романа Абрамовича.
На Черниговщине за сутки из-за обстрелов рф прогремело 38 взрывов: под ударом оказались две общины
В Черниговской области в течение дня было зафиксировано 38 взрывов из - за российских обстрелов двух громад с использованием минометов, артиллерии и FPV-беспилотников.
В Харьковской области лесные пожары охватили более 4,3 тыс. га
Спасатели и работники лесного хозяйства тушат 7 лесных пожаров на площади более 4300 гектаров в Харьковской области, 5 пожаров на площади более 2230 гектаров локализованы, несмотря на угрозы обстрелов и наличия взрывоопасных предметов в лесах.