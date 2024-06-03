На півночі Чехії від удару блискавки постраждали 18 людей
Київ • УНН
18 осіб, у тому числі 9 дітей, отримали поранення в результаті удару блискавки під час дитячого свята в парку міста Ліберець на півночі Чехії.
Минулої неділі на півночі Чехії у парку міста Ліберець, де відбувалося дитяче свято, від удару блискавки постраждали 18 людей. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.
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На півночі Чехії в місті Ліберець в результаті удару блискавки постраждали вісімнадцять людей. З них дев'ять дітей.
Надзвичайна подія сталася в неділю у палацовому парку, де відбувалося дитяче свято. Рятувальникам, які прибули на місце події, довелося реанімувати кілька людей.
Більшість постраждалих доставлено до лікарень Лібереця та міст Яблонець-над-Нісоу. Ще одну людину відправили до однієї з клінік Праги на гелікоптері. Семеро людей, як повідомляється, під час госпіталізації перебували у тяжкому стані.
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