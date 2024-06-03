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На півночі Чехії від удару блискавки постраждали 18 людей

На півночі Чехії від удару блискавки постраждали 18 людей

Київ • УНН

 • 24253 перегляди

18 осіб, у тому числі 9 дітей, отримали поранення в результаті удару блискавки під час дитячого свята в парку міста Ліберець на півночі Чехії.

Минулої неділі на півночі Чехії у парку міста Ліберець, де відбувалося дитяче свято, від удару блискавки постраждали 18 людей. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.

Деталі

На півночі Чехії в місті Ліберець в результаті удару блискавки постраждали вісімнадцять людей. З них дев'ять дітей.

Надзвичайна подія сталася в неділю у палацовому парку, де відбувалося дитяче свято. Рятувальникам, які прибули на місце події, довелося реанімувати кілька людей.

Більшість постраждалих доставлено до лікарень Лібереця та міст Яблонець-над-Нісоу. Ще одну людину відправили до однієї з клінік Праги на гелікоптері. Семеро людей, як повідомляється, під час госпіталізації перебували у тяжкому стані.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, південь Німеччини потерпає від повеней, спричинених інтенсивними дощами та підвищення рівня води у Дунаї та його притоках. Під час рятувальної операції у Верхній Баварії загинув пожежник. Після зсуву, викликаного дощами, зійшов із рейок потяг ICE. У десяти баварських комунах через підвищення рівня води у Дунаї та його притоках оголошено режим природної катастрофи.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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