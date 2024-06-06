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У результаті зіткнення поїздів в Чехії загинули 2 людини, десятки отримали поранення

У результаті зіткнення поїздів в Чехії загинули 2 людини, десятки отримали поранення

Київ • УНН

 • 22382 перегляди

Двоє людей загинули і десятки отримали поранення в результаті зіткнення пасажирського і вантажного поїздів в Чехії недалеко від центрального залізничного вокзалу Пардубіце.

У Чехії зіткнулися пасажирський і вантажний потяги. Відомо про 2 загиблих і десятки поранених. Про це повідомляють České Noviny, передає УНН.

Деталі

У середу пізно ввечері у Чехії сталося зіткнення пасажирського і вантажного потягів, у результаті якого постраждала велика кількість людей.

За інформацією, двоє людей загинули.  

За даними управління залізниці, потяги зіткнулися на новій зупинці Pardubice Centrum.

Наразі на місці працюють усі підрозділи ЄДРПОУ, на місці є велика кількість постраждалих.

"Ми також не можемо виключати загиблих", - повідомили в поліції незадовго до півночі.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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