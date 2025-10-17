Словаччина готує допомогу Україні та планує обговорити захист від дронів - віцепрем'єр
Київ • УНН
Словаччина планує надати Україні гуманітарну допомогу та підтримку в розмінуванні. На зустрічі урядів обговорять захист від безпілотників та зміцнення оборони Словаччини.
Словаччина та Україна мають інтенсивні відносини, словацький уряд готує подальшу гуманітарну допомогу для України, і у межах зустрічі урядовців двох країн будуть обговорюватися питання захисту від дронів чи зміцнення оборони Словаччини. Про це заявив віце-прем'єр та міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк перед спільним засіданням урядів Словаччини та України, пише УНН з посиланням на Teraz.sk.
Деталі
На зустрічі, зокрема, як вказано, буде обговорено подальші дії Словацької Республіки щодо надання допомоги у розмінуванні територій України та інші питання, пов'язані з наданням гуманітарної допомоги. Також обговорюватимуться питання захисту від безпілотників чи зміцнення оборони Словаччини, повідомив Каліняк.
Державний секретар Міністерства інвестицій, регіонального розвитку та інформатизації (MIRRI) Словацької Республіки Радомір Шалітрош обіцяє перспективу покращення співпраці між двома країнами за підсумками міжурядових переговорів. За його словами, Словаччина хоче представити українській стороні кілька проєктів, які можуть бути корисними Україні.
"У межах MIRRI ми хочемо поінформувати українську сторону про те, що нам вдалося налагодити співпрацю з Програмою ООН з населених пунктів (UN-Habitat), яка сприятиме переселенню жителів зруйнованих населених пунктів в Україні", - сказав Шалітрош, додавши, що UN-Habitat стане частиною регіонального центру MIRRI у Кошицях.
Доповнення
У Кошицях заплановано кілька двосторонніх консультацій – міністерська зустріч, присвячена питанням транскордонного співробітництва та транспортних зв'язків, міністерська зустріч міністрів закордонних справ, міністерська зустріч, присвячена співпраці у галузі енергетики, оборонної промисловості та відновлення України, інтеграції до ЄС, а також сільського господарства та освіти. Також відбудуться двосторонні переговори прем'єр-міністра Словацької Республіки Роберта Фіцо та прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
Свириденко проведе зустріч з прем'єром Словаччини Фіцо: що відомо17.10.25, 12:00 • 1462 перегляди