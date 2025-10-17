Словакия готовит помощь Украине и планирует обсудить защиту от дронов - вице-премьер

$41.640.12
48.520.01
ukenru
Эксклюзив
08:14 • 10256 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
07:15 • 28011 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
05:53 • 21239 просмотра
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15 • 52955 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40 • 57780 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
16 октября, 17:21 • 41481 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
16 октября, 15:34 • 42018 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
16 октября, 15:13 • 40763 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39 • 64751 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 37998 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярные новости
Экс-советнику Трампа Джону Болтону грозит 10 лет тюрьмы за незаконную передачу секретных данных17 октября, 00:39 • 17271 просмотра
Приднестровье полностью возобновит поставки газа с 17 октября благодаря финансированию из России17 октября, 02:15 • 17944 просмотра
Ракетная атака на российский Сочи: туристов спускают в подвалы - СМИ17 октября, 03:09 • 10782 просмотра
кремль создает информационное прикрытие для будущих атак на Европу - ISW17 октября, 04:11 • 6568 просмотра
Враг атаковал энергетику в четырех областях - Минэнерго07:42 • 17184 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
07:15 • 28019 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 64755 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 94870 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 62935 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 85921 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Джей Ди Вэнс
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Венгрия
Крым
Реклама
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 46236 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 94628 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 71375 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 72686 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 77189 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Фильм
IPad Pro

Словакия готовит помощь Украине и планирует обсудить защиту от дронов - вице-премьер

Киев • УНН

 • 404 просмотра

Словакия планирует оказать Украине гуманитарную помощь и поддержку в разминировании. На встрече правительств обсудят защиту от беспилотников и укрепление обороны Словакии.

Словакия готовит помощь Украине и планирует обсудить защиту от дронов - вице-премьер

Словакия и Украина имеют интенсивные отношения, словацкое правительство готовит дальнейшую гуманитарную помощь для Украины, и в рамках встречи чиновников двух стран будут обсуждаться вопросы защиты от дронов или укрепления обороны Словакии. Об этом заявил вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк перед совместным заседанием правительств Словакии и Украины, пишет УНН со ссылкой на Teraz.sk.

Детали

На встрече, в частности, как указано, будут обсуждены дальнейшие действия Словацкой Республики по оказанию помощи в разминировании территорий Украины и другие вопросы, связанные с оказанием гуманитарной помощи. Также будут обсуждаться вопросы защиты от беспилотников или укрепления обороны Словакии, сообщил Калиняк.

Государственный секретарь Министерства инвестиций, регионального развития и информатизации (MIRRI) Словацкой Республики Радомир Шалитрош обещает перспективу улучшения сотрудничества между двумя странами по итогам межправительственных переговоров. По его словам, Словакия хочет представить украинской стороне несколько проектов, которые могут быть полезны Украине.

"В рамках MIRRI мы хотим проинформировать украинскую сторону о том, что нам удалось наладить сотрудничество с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), которая будет способствовать переселению жителей разрушенных населенных пунктов в Украине", - сказал Шалитрош, добавив, что UN-Habitat станет частью регионального центра MIRRI в Кошице.

Дополнение

В Кошице запланировано несколько двусторонних консультаций – министерская встреча, посвященная вопросам трансграничного сотрудничества и транспортных связей, министерская встреча министров иностранных дел, министерская встреча, посвященная сотрудничеству в области энергетики, оборонной промышленности и восстановления Украины, интеграции в ЕС, а также сельского хозяйства и образования. Также состоятся двусторонние переговоры премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо и премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Свириденко проведет встречу с премьером Словакии Фицо: что известно17.10.25, 12:00 • 1466 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Государственная граница Украины
Электроэнергия
благотворительность
Роберт Калиняк
Кошице
Роберт Фицо
Словакия
Украина