Словакия готовит помощь Украине и планирует обсудить защиту от дронов - вице-премьер
Киев • УНН
Словакия планирует оказать Украине гуманитарную помощь и поддержку в разминировании. На встрече правительств обсудят защиту от беспилотников и укрепление обороны Словакии.
Словакия и Украина имеют интенсивные отношения, словацкое правительство готовит дальнейшую гуманитарную помощь для Украины, и в рамках встречи чиновников двух стран будут обсуждаться вопросы защиты от дронов или укрепления обороны Словакии. Об этом заявил вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк перед совместным заседанием правительств Словакии и Украины, пишет УНН со ссылкой на Teraz.sk.
Детали
На встрече, в частности, как указано, будут обсуждены дальнейшие действия Словацкой Республики по оказанию помощи в разминировании территорий Украины и другие вопросы, связанные с оказанием гуманитарной помощи. Также будут обсуждаться вопросы защиты от беспилотников или укрепления обороны Словакии, сообщил Калиняк.
Государственный секретарь Министерства инвестиций, регионального развития и информатизации (MIRRI) Словацкой Республики Радомир Шалитрош обещает перспективу улучшения сотрудничества между двумя странами по итогам межправительственных переговоров. По его словам, Словакия хочет представить украинской стороне несколько проектов, которые могут быть полезны Украине.
"В рамках MIRRI мы хотим проинформировать украинскую сторону о том, что нам удалось наладить сотрудничество с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), которая будет способствовать переселению жителей разрушенных населенных пунктов в Украине", - сказал Шалитрош, добавив, что UN-Habitat станет частью регионального центра MIRRI в Кошице.
Дополнение
В Кошице запланировано несколько двусторонних консультаций – министерская встреча, посвященная вопросам трансграничного сотрудничества и транспортных связей, министерская встреча министров иностранных дел, министерская встреча, посвященная сотрудничеству в области энергетики, оборонной промышленности и восстановления Украины, интеграции в ЕС, а также сельского хозяйства и образования. Также состоятся двусторонние переговоры премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо и премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
