Перші поїзди з Ужгорода євроколією вирушили до Європи

$41.210.09
48.240.05
ukenru
Ексклюзив
07:34 • 3590 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51 • 30225 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 34591 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 48821 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 73187 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 38966 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 30313 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 49565 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 17615 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 17876 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.7м/с
43%
756мм
Популярнi новини
На війні загинув львівський актор театрів Андрій Синишин11 вересня, 22:39 • 22877 перегляди
Влада рф заявляє про збиття семи дронів над москвою: наслідки уточнюються11 вересня, 23:40 • 25855 перегляди
Окупанти завозять масовку на "псевдовибори" в Севастополі - ЦНС12 вересня, 01:20 • 25427 перегляди
Тисячі українських чоловіків у віці від 18 до 22 років виїхали до Польщі з 28 серпня12 вересня, 01:21 • 25696 перегляди
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб04:42 • 20135 перегляди
Публікації
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 73187 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 49565 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 65616 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 70970 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 131698 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Джей Ді Венс
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 24588 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 65616 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 34678 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 41307 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 106526 перегляди
Актуальне
Дія (сервіс)
Шахед-136
The Guardian
The New York Times
Fox News

Перші поїзди з Ужгорода євроколією вирушили до Європи

Київ • УНН

 • 564 перегляди

12 вересня 280 пасажирів вирушили прямими рейсами з Ужгорода до Братислави, Будапешта та Відня. Це початок регулярного сполучення, що відкриває нові можливості подорожей та інтегрує українську інфраструктуру до європейського транспортного простору.

Перші поїзди з Ужгорода євроколією вирушили до Європи

Сьогодні, 12 вересня, прямими рейсами з Ужгорода до Братислави, Будапешта та Відня поїхали 280 пасажирів. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає УНН.

Деталі

Сьогодні прямими рейсами до Братислави, Будапешта та Відня поїхали 280 пасажирів. Це початок регулярного сполучення, яке відкриває для українців нові можливості подорожей до європейських столиць. Цей запуск відкриває нову сторінку інтеграції України з Європейським Союзом. Українські міста отримують пряме залізничне сполучення з ЄС, а наша інфраструктура стає частиною спільного транспортного простору

 - написав Кулеба. 

Розклад руху: №961/618 Ужгород – Братислава (щодня); №146 Ужгород – Будапешт – Відень (щодня).

З грудня 2025 року - після оновлення графіка - пасажирам буде запропоновано зручні стиковки з внутрішніми рейсами, у тому числі більше нічних поїздів. Окремо з 12 вересня стартував новий маршрут №644/647 євроколією: Захонь – Берегове – Боржава. Він напряму поєднає Берегове із залізничним вузлом у Захоні, звідки відправляються поїзди по всій Угорщині

- додав Кулеба.

Нагадаємо

Президент Україна Володимир Зеленський взяв участь у відкритті євроколії, частини європейської залізничної мережі, яка з’єднує Україну з Братиславою, Кошицями, Будапештом та Віднем. Колія довжиною 22 км стане першим кроком інтеграції української залізниці до ЄС, а потяги запрацюють з 12 вересня. 

Павло Башинський

ЕкономікаНовини Світу
Братислава
Відень
Кошиці
Берегове
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Угорщина
Будапешт
Україна
Ужгород