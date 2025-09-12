Перші поїзди з Ужгорода євроколією вирушили до Європи
Київ • УНН
12 вересня 280 пасажирів вирушили прямими рейсами з Ужгорода до Братислави, Будапешта та Відня. Це початок регулярного сполучення, що відкриває нові можливості подорожей та інтегрує українську інфраструктуру до європейського транспортного простору.
Сьогодні, 12 вересня, прямими рейсами з Ужгорода до Братислави, Будапешта та Відня поїхали 280 пасажирів. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає УНН.
Деталі
Сьогодні прямими рейсами до Братислави, Будапешта та Відня поїхали 280 пасажирів. Це початок регулярного сполучення, яке відкриває для українців нові можливості подорожей до європейських столиць. Цей запуск відкриває нову сторінку інтеграції України з Європейським Союзом. Українські міста отримують пряме залізничне сполучення з ЄС, а наша інфраструктура стає частиною спільного транспортного простору
Розклад руху: №961/618 Ужгород – Братислава (щодня); №146 Ужгород – Будапешт – Відень (щодня).
З грудня 2025 року - після оновлення графіка - пасажирам буде запропоновано зручні стиковки з внутрішніми рейсами, у тому числі більше нічних поїздів. Окремо з 12 вересня стартував новий маршрут №644/647 євроколією: Захонь – Берегове – Боржава. Він напряму поєднає Берегове із залізничним вузлом у Захоні, звідки відправляються поїзди по всій Угорщині
Нагадаємо
Президент Україна Володимир Зеленський взяв участь у відкритті євроколії, частини європейської залізничної мережі, яка з’єднує Україну з Братиславою, Кошицями, Будапештом та Віднем. Колія довжиною 22 км стане першим кроком інтеграції української залізниці до ЄС, а потяги запрацюють з 12 вересня.