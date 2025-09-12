Первые поезда из Ужгорода по евроколее отправились в Европу
Киев • УНН
12 сентября 280 пассажиров отправились прямыми рейсами из Ужгорода в Братиславу, Будапешт и Вену. Это начало регулярного сообщения, открывающего новые возможности путешествий и интегрирующего украинскую инфраструктуру в европейское транспортное пространство.
Сегодня, 12 сентября, прямыми рейсами из Ужгорода в Братиславу, Будапешт и Вену отправились 280 пассажиров. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает УНН.
Детали
Сегодня прямыми рейсами в Братиславу, Будапешт и Вену отправились 280 пассажиров. Это начало регулярного сообщения, которое открывает для украинцев новые возможности путешествий в европейские столицы. Этот запуск открывает новую страницу интеграции Украины с Европейским Союзом. Украинские города получают прямое железнодорожное сообщение с ЕС, а наша инфраструктура становится частью общего транспортного пространства
Расписание движения: №961/618 Ужгород – Братислава (ежедневно); №146 Ужгород – Будапешт – Вена (ежедневно).
С декабря 2025 года - после обновления графика - пассажирам будут предложены удобные стыковки с внутренними рейсами, в том числе больше ночных поездов. Отдельно с 12 сентября стартовал новый маршрут №644/647 по евроколее: Захонь – Берегово – Боржава. Он напрямую соединит Берегово с железнодорожным узлом в Захони, откуда отправляются поезда по всей Венгрии
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии евроколеи, части европейской железнодорожной сети, которая соединяет Украину с Братиславой, Кошице, Будапештом и Веной. Колея длиной 22 км станет первым шагом интеграции украинской железной дороги в ЕС, а поезда заработают с 12 сентября.