Эксклюзив
07:34 • 3018 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
05:51 • 29672 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 34217 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 48452 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 72603 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 38846 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 30211 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 49266 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 17578 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 17845 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Первые поезда из Ужгорода по евроколее отправились в Европу

Киев • УНН

 • 420 просмотра

12 сентября 280 пассажиров отправились прямыми рейсами из Ужгорода в Братиславу, Будапешт и Вену. Это начало регулярного сообщения, открывающего новые возможности путешествий и интегрирующего украинскую инфраструктуру в европейское транспортное пространство.

Первые поезда из Ужгорода по евроколее отправились в Европу

Сегодня, 12 сентября, прямыми рейсами из Ужгорода в Братиславу, Будапешт и Вену отправились 280 пассажиров. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает УНН.

Детали

Сегодня прямыми рейсами в Братиславу, Будапешт и Вену отправились 280 пассажиров. Это начало регулярного сообщения, которое открывает для украинцев новые возможности путешествий в европейские столицы. Этот запуск открывает новую страницу интеграции Украины с Европейским Союзом. Украинские города получают прямое железнодорожное сообщение с ЕС, а наша инфраструктура становится частью общего транспортного пространства

 - написал Кулеба. 

Расписание движения: №961/618 Ужгород – Братислава (ежедневно); №146 Ужгород – Будапешт – Вена (ежедневно).

С декабря 2025 года - после обновления графика - пассажирам будут предложены удобные стыковки с внутренними рейсами, в том числе больше ночных поездов. Отдельно с 12 сентября стартовал новый маршрут №644/647 по евроколее: Захонь – Берегово – Боржава. Он напрямую соединит Берегово с железнодорожным узлом в Захони, откуда отправляются поезда по всей Венгрии

- добавил Кулеба.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии евроколеи, части европейской железнодорожной сети, которая соединяет Украину с Братиславой, Кошице, Будапештом и Веной. Колея длиной 22 км станет первым шагом интеграции украинской железной дороги в ЕС, а поезда заработают с 12 сентября. 

Павел Башинский

