В Україні відкрили першу євроколію: продаж квитків вже стартував, поїзди поїдуть до Європи з 12 вересня
Київ • УНН
Президент Зеленський відкрив євроколію Ужгород – Чоп, що з'єднує Ужгород з Братиславою, Кошицями, Будапештом та Віднем. Потяги почнуть курсувати з 12 вересня, а євроколія буде розбудовуватися до Львова.
Президент Україна Володимир Зеленський взяв участь у відкритті євроколії, частини європейської залізничної мережі, яка з’єднує Україну з Братиславою, Кошицями, Будапештом та Віднем. Колія довжиною 22 км стане першим кроком інтеграції української залізниці до ЄС, а потяги запрацюють з 12 вересня, пише УНН із посиланням на Офіс Президента.
Деталі
На Ужгородському залізничному вокзалі відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород – Чоп. Зеленський привітав залізничників і подякував їм за результат. Завдяки колії 22 км завдовжки, яка є частиною європейської мережі, Ужгород став першим обласним центом, що буде з’єднаний із Братиславою, Кошицями, Будапештом та Віднем.
І це тільки один із перших наших кроків фактично в інтеграції української залізниці до мереж Євросоюзу. Дякуємо всім, хто працював заради цього результату, заради цього проєкту. Це спільний проєкт із Євросоюзом. І попереду – тисячі подібних проєктів. Україна буде частиною Євросоюзу. Обов’язково
Новою колією потяги поїдуть до Європи вже 12 вересня. Продаж квитків відкрився вже сьогодні 5 вересня.
Далі євроколію розбудовуватимуть до Львова.
