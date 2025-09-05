В Україні відкрили першу євроколію: продаж квитків вже стартував, поїзди поїдуть до Європи з 12 вересня

Президент Україна Володимир Зеленський взяв участь у відкритті євроколії, частини європейської залізничної мережі, яка з’єднує Україну з Братиславою, Кошицями, Будапештом та Віднем. Колія довжиною 22 км стане першим кроком інтеграції української залізниці до ЄС, а потяги запрацюють з 12 вересня, пише УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

На Ужгородському залізничному вокзалі відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород – Чоп. Зеленський привітав залізничників і подякував їм за результат. Завдяки колії 22 км завдовжки, яка є частиною європейської мережі, Ужгород став першим обласним центом, що буде з’єднаний із Братиславою, Кошицями, Будапештом та Віднем.

І це тільки один із перших наших кроків фактично в інтеграції української залізниці до мереж Євросоюзу. Дякуємо всім, хто працював заради цього результату, заради цього проєкту. Це спільний проєкт із Євросоюзом. І попереду – тисячі подібних проєктів. Україна буде частиною Євросоюзу. Обов’язково – зазначив Президент.

Новою колією потяги поїдуть до Європи вже 12 вересня. Продаж квитків відкрився вже сьогодні 5 вересня.

Далі євроколію розбудовуватимуть до Львова.

