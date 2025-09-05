В Україні відкрили першу євроколію: продаж квитків вже стартував, поїзди поїдуть до Європи з 12 вересня

$41.350.02
48.130.07
ukenru
16:47 • 2506 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
16:35 • 5416 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
15:10 • 12092 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
12:12 • 13075 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 25057 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 35399 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 31335 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 55462 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 43057 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 54850 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.4м/с
54%
754мм
Популярнi новини
ЄС не відновить закупівлі російських енергоресурсів навіть після миру в Україні - єврокомісар5 вересня, 10:18 • 15348 перегляди
США можуть очолити моніторинг буферної зони в Україні, але є певні умови - NBC12:20 • 8516 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo12:22 • 15053 перегляди
Не лише Рязанський НПЗ: у Генштабі розповіли про всі об'єкти рф, які українські військові уразили у ніч на 5 вересня12:25 • 6748 перегляди
Зустріч Зеленського та Фіцо завершилася - ЗМІ14:18 • 6000 перегляди
Публікації
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
15:10 • 12092 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo12:22 • 15085 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 40517 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 55468 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 40021 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Словаччина
Державний кордон України
Китай
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 29939 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 76965 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 29293 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 34146 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 35524 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Fox News
Ту-22М
Ту-95
Financial Times

В Україні відкрили першу євроколію: продаж квитків вже стартував, поїзди поїдуть до Європи з 12 вересня

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Президент Зеленський відкрив євроколію Ужгород – Чоп, що з'єднує Ужгород з Братиславою, Кошицями, Будапештом та Віднем. Потяги почнуть курсувати з 12 вересня, а євроколія буде розбудовуватися до Львова.

В Україні відкрили першу євроколію: продаж квитків вже стартував, поїзди поїдуть до Європи з 12 вересня

Президент Україна Володимир Зеленський взяв участь у відкритті євроколії, частини європейської залізничної мережі, яка з’єднує Україну з Братиславою, Кошицями, Будапештом та Віднем. Колія довжиною 22 км стане першим кроком інтеграції української залізниці до ЄС, а потяги запрацюють з 12 вересня, пише УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

На Ужгородському залізничному вокзалі відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород – Чоп. Зеленський привітав залізничників і подякував їм за результат. Завдяки колії 22 км завдовжки, яка є частиною європейської мережі, Ужгород став першим обласним центом, що буде з’єднаний із Братиславою, Кошицями, Будапештом та Віднем.

І це тільки один із перших наших кроків фактично в інтеграції української залізниці до мереж Євросоюзу. Дякуємо всім, хто працював заради цього результату, заради цього проєкту. Це спільний проєкт із Євросоюзом. І попереду – тисячі подібних проєктів. Україна буде частиною Євросоюзу. Обов’язково 

– зазначив Президент.

Новою колією потяги поїдуть до Європи вже 12 вересня. Продаж квитків відкрився вже сьогодні 5 вересня.

Далі євроколію розбудовуватимуть до Львова.

Україна відповідає росії на удари по енергетиці, просто терпіти в темряві ніхто не буде - Зеленський05.09.25, 19:38 • 1558 переглядiв

Антоніна Туманова

Суспільство
Державний кордон України
Братислава
Відень
Кошиці
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Будапешт
Україна
Ужгород
Львів