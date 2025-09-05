В Украине открыли первую евроколею: продажа билетов уже стартовала, поезда поедут в Европу с 12 сентября

$41.350.02
48.130.07
ukenru
16:47 • 3212 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
16:35 • 6784 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
15:10 • 12951 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 13560 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 25809 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 36098 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 31974 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 56731 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 43578 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 55213 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.3м/с
56%
754мм
Популярные новости
ЕС не возобновит закупки российских энергоресурсов даже после мира в Украине - еврокомиссар5 сентября, 10:18 • 15651 просмотра
США могут возглавить мониторинг буферной зоны в Украине, но есть определенные условия - NBC5 сентября, 12:20 • 9112 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 15592 просмотра
Не только Рязанский НПЗ: в Генштабе рассказали обо всех объектах РФ, которые украинские военные поразили в ночь на 5 сентября5 сентября, 12:25 • 7346 просмотра
Встреча Зеленского и Фицо завершилась - СМИ14:18 • 6630 просмотра
публикации
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
15:10 • 12937 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 15756 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 41367 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto5 сентября, 06:13 • 56715 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 40747 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Словакия
Китай
Ужгород
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 30292 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 77793 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 29595 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 34430 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 35802 просмотра
Актуальное
Financial Times
Фейковые новости
Таймс
Фокс Ньюс
Туполев Ту-22М

В Украине открыли первую евроколею: продажа билетов уже стартовала, поезда поедут в Европу с 12 сентября

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Президент Зеленский открыл евроколею Ужгород – Чоп, соединяющую Ужгород с Братиславой, Кошице, Будапештом и Веной. Поезда начнут курсировать с 12 сентября, а евроколея будет развиваться до Львова.

В Украине открыли первую евроколею: продажа билетов уже стартовала, поезда поедут в Европу с 12 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии евроколеи, части европейской железнодорожной сети, которая соединяет Украину с Братиславой, Кошице, Будапештом и Веной. Колея длиной 22 км станет первым шагом интеграции украинской железной дороги в ЕС, а поезда начнут курсировать с 12 сентября, пишет УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

На Ужгородском железнодорожном вокзале состоялось открытие участка евроколеи Ужгород – Чоп. Зеленский поздравил железнодорожников и поблагодарил их за результат. Благодаря колее длиной 22 км, которая является частью европейской сети, Ужгород стал первым областным центром, который будет соединен с Братиславой, Кошице, Будапештом и Веной.

И это только один из первых наших шагов фактически в интеграции украинской железной дороги в сети Евросоюза. Спасибо всем, кто работал ради этого результата, ради этого проекта. Это совместный проект с Евросоюзом. И впереди – тысячи подобных проектов. Украина будет частью Евросоюза. Обязательно 

– отметил Президент.

По новой колее поезда отправятся в Европу уже 12 сентября. Продажа билетов открылась уже сегодня, 5 сентября.

Далее евроколею будут развивать до Львова.

Украина отвечает России на удары по энергетике, просто терпеть в темноте никто не будет - Зеленский05.09.25, 19:38 • 1796 просмотров

Антонина Туманова

Общество
Государственная граница Украины
Братислава
Вена
Кошице
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Будапешт
Украина
Ужгород
Львов