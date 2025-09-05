В Украине открыли первую евроколею: продажа билетов уже стартовала, поезда поедут в Европу с 12 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии евроколеи, части европейской железнодорожной сети, которая соединяет Украину с Братиславой, Кошице, Будапештом и Веной. Колея длиной 22 км станет первым шагом интеграции украинской железной дороги в ЕС, а поезда начнут курсировать с 12 сентября, пишет УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

На Ужгородском железнодорожном вокзале состоялось открытие участка евроколеи Ужгород – Чоп. Зеленский поздравил железнодорожников и поблагодарил их за результат. Благодаря колее длиной 22 км, которая является частью европейской сети, Ужгород стал первым областным центром, который будет соединен с Братиславой, Кошице, Будапештом и Веной.

И это только один из первых наших шагов фактически в интеграции украинской железной дороги в сети Евросоюза. Спасибо всем, кто работал ради этого результата, ради этого проекта. Это совместный проект с Евросоюзом. И впереди – тысячи подобных проектов. Украина будет частью Евросоюза. Обязательно – отметил Президент.

По новой колее поезда отправятся в Европу уже 12 сентября. Продажа билетов открылась уже сегодня, 5 сентября.

Далее евроколею будут развивать до Львова.

