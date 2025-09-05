$41.350.02
Украина отвечает России на удары по энергетике, просто терпеть в темноте никто не будет - Зеленский

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Украина отвечает на российские удары по энергообъектам и не будет терпеть темноты. Украина готова обеспечить энергетическую стабильность Словакии, предлагая совместные энергетические проекты без российских ресурсов.

Украина отвечает России на удары по энергетике, просто терпеть в темноте никто не будет - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина отвечает России на удары по энергетике, ведь "просто терпеть в темноте никто не будет", отметив, что Украина готова обеспечить энергетическую стабильность Словакии, чтобы страна не использовала российские энергоресурсы.

Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает УНН.

Подробности

Мы говорили сегодня об энергетике, как сказал премьер-министр, 20 октября наши чиновники встретятся. Наши чиновники будут абсолютно конструктивны, мы готовы иметь совместные энергетические проекты. Мы готовы к поставкам газа и нефти на территорию Словакии. Я сказал откровенно премьер-министру, если это не российский газ, если не российская нефть, потому что у нас война

- сказал Зеленский. 

Он добавил, что Украина отвечает России на удары по энергообъектам, и будет отвечать.

Но мы очень хотим, чтобы война эта закончилась. Но просто терпеть в темноте никто не будет

- добавил Зеленский.

Кроме того, Президент заявил, что Украина готова обеспечить энергетическую стабильность для Словакии в энергетике.

Мы хотим иметь совместные проекты. У нас один принцип - нет российским энергетическим ресурсам

- подчеркнул глава государства.

Напомним

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал слухами информацию о якобы обсуждении с российским диктатором Владимиром Путиным энергетической блокады Украины. По его словам, переговоры касались только двустороннего сотрудничества между Братиславой и Москвой.

Павел Башинский

