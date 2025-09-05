Украина отвечает России на удары по энергетике, просто терпеть в темноте никто не будет - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина отвечает на российские удары по энергообъектам и не будет терпеть темноты. Украина готова обеспечить энергетическую стабильность Словакии, предлагая совместные энергетические проекты без российских ресурсов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина отвечает России на удары по энергетике, ведь "просто терпеть в темноте никто не будет", отметив, что Украина готова обеспечить энергетическую стабильность Словакии, чтобы страна не использовала российские энергоресурсы.
Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает УНН.
Подробности
Мы говорили сегодня об энергетике, как сказал премьер-министр, 20 октября наши чиновники встретятся. Наши чиновники будут абсолютно конструктивны, мы готовы иметь совместные энергетические проекты. Мы готовы к поставкам газа и нефти на территорию Словакии. Я сказал откровенно премьер-министру, если это не российский газ, если не российская нефть, потому что у нас война
Он добавил, что Украина отвечает России на удары по энергообъектам, и будет отвечать.
Но мы очень хотим, чтобы война эта закончилась. Но просто терпеть в темноте никто не будет
Кроме того, Президент заявил, что Украина готова обеспечить энергетическую стабильность для Словакии в энергетике.
Мы хотим иметь совместные проекты. У нас один принцип - нет российским энергетическим ресурсам
Напомним
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал слухами информацию о якобы обсуждении с российским диктатором Владимиром Путиным энергетической блокады Украины. По его словам, переговоры касались только двустороннего сотрудничества между Братиславой и Москвой.