Фіцо запевняє, що путін не просив про енергетичну блокаду України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав чутками інформацію про начебто обговорення з російським диктатором володимиром путіним енергетичної блокади України. За його словами, переговори стосувалися лише двосторонньої співпраці між Братиславою та москвою. Про це Фіцо повідомив під час спільної пресконференції із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Інформація, яку ви отримали, що мало йтися про якусь енергетичну блокаду України, абсолютно неправдива. І це абсолютно не було предметом перемовин з володимиром путіним. Ми передусім говорили про двосторонню співпрацю між Словаччиною та рф - сказав Фіцо.

Також він визнав, що стосовно деяких питань, зокрема енергетики, він має із Зеленським діаметрально протилежні точки зору, але очікує повагу до своєї позиції від України.

Раніше УНН писав, що російський диктатор володимир путін на зустрічі зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо заявив, що росія не проти вступу України до ЄС, але НАТО є "червоною лінією". Він також не виключив спільну експлуатацію ЗАЕС за "сприятливих обставин".