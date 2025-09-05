Фіцо запевняє, що путін не просив про енергетичну блокаду України

$41.350.02
48.130.07
ukenru
Ексклюзив
15:10 • 5730 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
12:12 • 10417 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 20932 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 30795 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 27292 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 47731 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 39768 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 52931 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 43761 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 42607 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
0м/с
39%
754мм
Популярнi новини
Ілона Маска запросили на саміт до Білого дому: що відповів мільярдер5 вересня, 06:58 • 16503 перегляди
Будуть законними цілями в Україні: путін пригрозив НАТО5 вересня, 07:27 • 15742 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 34461 перегляди
У Білому домі повідомили про важливий виступ Трампа: про що говоритиме5 вересня, 07:57 • 38125 перегляди
ЄС не відновить закупівлі російських енергоресурсів навіть після миру в Україні - єврокомісар5 вересня, 10:18 • 13558 перегляди
Публікації
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
15:10 • 5734 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo12:22 • 12736 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 34635 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 47733 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 35742 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Юлія Свириденко
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Словаччина
Сполучені Штати Америки
Ужгород
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 28163 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 72100 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 27835 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 32805 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 34288 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Fox News
Ту-22М
Ту-95
Financial Times

Фіцо запевняє, що путін не просив про енергетичну блокаду України

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що переговори з путіним стосувалися лише двосторонньої співпраці. Він спростував інформацію про обговорення енергетичної блокади України.

Фіцо запевняє, що путін не просив про енергетичну блокаду України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав чутками інформацію про начебто обговорення з російським диктатором володимиром путіним енергетичної блокади України. За його словами, переговори стосувалися лише двосторонньої співпраці між Братиславою та москвою. Про це Фіцо повідомив під час спільної пресконференції із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Інформація, яку ви отримали, що мало йтися про якусь енергетичну блокаду України, абсолютно неправдива. І це абсолютно не було предметом перемовин з володимиром путіним. Ми передусім говорили про двосторонню співпрацю між Словаччиною та рф 

- сказав Фіцо.

Також він визнав, що стосовно деяких питань, зокрема енергетики, він має із Зеленським діаметрально протилежні точки зору, але очікує повагу до своєї позиції від України.

Раніше УНН писав, що російський диктатор володимир путін на зустрічі зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо заявив, що росія не проти вступу України до ЄС, але НАТО є "червоною лінією". Він також не виключив спільну експлуатацію ЗАЕС за "сприятливих обставин".

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Фейкові новини
Електроенергія
Володимир Путін
Братислава
НАТО
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Словаччина
Володимир Зеленський
Україна