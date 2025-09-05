Фицо уверяет, что путин не просил об энергетической блокаде Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал слухами информацию о якобы обсуждении с российским диктатором владимиром путиным энергетической блокады Украины. По его словам, переговоры касались только двустороннего сотрудничества между Братиславой и москвой. Об этом Фицо сообщил во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Информация, которую вы получили, что речь шла о какой-то энергетической блокаде Украины, абсолютно неправдива. И это абсолютно не было предметом переговоров с владимиром путиным. Мы прежде всего говорили о двустороннем сотрудничестве между Словакией и рф - сказал Фицо.

Также он признал, что по некоторым вопросам, в частности энергетики, он имеет с Зеленским диаметрально противоположные точки зрения, но ожидает уважения к своей позиции от Украины.

Ранее УНН писал, что российский диктатор владимир путин на встрече со словацким премьером Робертом Фицо заявил, что россия не против вступления Украины в ЕС, но НАТО является "красной линией". Он также не исключил совместную эксплуатацию ЗАЭС при "благоприятных обстоятельствах".