Эксклюзив
15:10 • 5954 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
12:12 • 10529 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 21055 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 30944 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 27420 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 47931 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против Франции
4 сентября, 17:30 • 39847 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 52972 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 43786 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – Вениславский
4 сентября, 10:04 • 42620 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
15:10 • 5954 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против Франции
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть
Фицо уверяет, что путин не просил об энергетической блокаде Украины

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что переговоры с путиным касались только двустороннего сотрудничества. Он опроверг информацию об обсуждении энергетической блокады Украины.

Фицо уверяет, что путин не просил об энергетической блокаде Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал слухами информацию о якобы обсуждении с российским диктатором владимиром путиным энергетической блокады Украины. По его словам, переговоры касались только двустороннего сотрудничества между Братиславой и москвой. Об этом Фицо сообщил во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Информация, которую вы получили, что речь шла о какой-то энергетической блокаде Украины, абсолютно неправдива. И это абсолютно не было предметом переговоров с владимиром путиным. Мы прежде всего говорили о двустороннем сотрудничестве между Словакией и рф 

- сказал Фицо.

Также он признал, что по некоторым вопросам, в частности энергетики, он имеет с Зеленским диаметрально противоположные точки зрения, но ожидает уважения к своей позиции от Украины.

Ранее УНН писал, что российский диктатор владимир путин на встрече со словацким премьером Робертом Фицо заявил, что россия не против вступления Украины в ЕС, но НАТО является "красной линией". Он также не исключил совместную эксплуатацию ЗАЭС при "благоприятных обстоятельствах".

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
Фейковые новости
Электроэнергия
Владимир Путин
Братислава
НАТО
Роберт Фицо
Европейский Союз
Словакия
Владимир Зеленский
Украина