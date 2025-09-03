ISW: путін під час зустрічі з Фіцо у Пекіні зробив вигляд, що робить поступки США
російський диктатор володимир путін на зустрічі зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо заявив, що росія не проти вступу України до ЄС, але НАТО є "червоною лінією". Він також не виключив спільну експлуатацію ЗАЕС за "сприятливих обставин".
російський диктатор володимир путін скористався зустріччю зі словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіцо, щоб зробити вигляд, що пропонує поступки вимогам США, водночас продовжуючи відмовлятися виконувати фактичні вимоги США та звинувачуючи Європу та Сполучені Штати у провокуванні російської агресії. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Аналітики вказують, що путін заявив Фіцо в Пекіні 2 вересня, що росія ніколи не виступала проти вступу України до Європейського Союзу, на відміну від приєднання до НАТО.
путін повторив своє твердження про те, що підтриманий Заходом "переворот" в Україні в 2014 році ... спровокував росію на вторгнення в Україну в 2014 та 2022 роках, і заперечив, що росія має будь-які плани нападу на іншу європейську країну
В ISW також зазначають, що путін не виключив, що росія може бути відкритою для експлуатації окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) разом зі Сполученими Штатами та Україною в майбутньому, якщо виникнуть "сприятливі обставини".
"путін, ймовірно, пропонує ці дуже обмежені та непрямі поступки адміністрації Трампа, щоб удати зацікавленість у мирних переговорах, приблизно через два тижні після того, як президент США Дональд Трамп 21 серпня повторив своє бажання прямих та серйозних мирних переговорів між росією та Україною", - резюмують в ISW.
