ISW: путін під час зустрічі з Фіцо у Пекіні зробив вигляд, що робить поступки США

$41.370.05
48.470.27
ukenru
2 вересня, 11:50 • 55273 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 89635 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 125356 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 139572 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 75647 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 138184 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 50697 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 88702 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53938 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108831 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.5м/с
44%
748мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 223552 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 223278 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 212549 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 209166 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 203925 перегляди
Публікації
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 55274 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo2 вересня, 10:24 • 125360 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 139576 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні2 вересня, 06:50 • 79867 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 138187 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Парубій
Володимир Зеленський
Кім Чен Ин
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Китай
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 11261 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 25690 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 28938 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 43403 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 88703 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Залізний купол
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

ISW: путін під час зустрічі з Фіцо у Пекіні зробив вигляд, що робить поступки США

Київ • УНН

 • 360 перегляди

російський диктатор володимир путін на зустрічі зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо заявив, що росія не проти вступу України до ЄС, але НАТО є "червоною лінією". Він також не виключив спільну експлуатацію ЗАЕС за "сприятливих обставин".

ISW: путін під час зустрічі з Фіцо у Пекіні зробив вигляд, що робить поступки США

російський диктатор володимир путін скористався зустріччю зі словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіцо, щоб зробити вигляд, що пропонує поступки вимогам США, водночас продовжуючи відмовлятися виконувати фактичні вимоги США та звинувачуючи Європу та Сполучені Штати у провокуванні російської агресії. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що путін заявив Фіцо в Пекіні 2 вересня, що росія ніколи не виступала проти вступу України до Європейського Союзу, на відміну від приєднання до НАТО.

путін повторив своє твердження про те, що підтриманий Заходом "переворот" в Україні в 2014 році ... спровокував росію на вторгнення в Україну в 2014 та 2022 роках, і заперечив, що росія має будь-які плани нападу на іншу європейську країну

- йдеться у статті.

В ISW також зазначають, що путін не виключив, що росія може бути відкритою для експлуатації окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) разом зі Сполученими Штатами та Україною в майбутньому, якщо виникнуть "сприятливі обставини".

"путін, ймовірно, пропонує ці дуже обмежені та непрямі поступки адміністрації Трампа, щоб удати зацікавленість у мирних переговорах, приблизно через два тижні після того, як президент США Дональд Трамп 21 серпня повторив своє бажання прямих та серйозних мирних переговорів між росією та Україною", - резюмують в ISW.

Нагадаємо

Диктатор росії володимир путін під час зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Пекіні заявив, що москва ніколи не виступала проти європейської інтеграції України. Водночас він повторив, що членство України в НАТО залишається для кремля "червоною лінією" і є неприйнятним.

Трамп знову дуже розчарований путіним02.09.25, 21:15 • 4834 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Інститут вивчення війни
НАТО
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Європа
Словаччина
Сполучені Штати Америки
Україна