ISW: Путин на встрече с Фицо в Пекине сделал вид, что идет на уступки США

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Российский диктатор Владимир Путин на встрече со словацким премьером Робертом Фицо заявил, что Россия не против вступления Украины в ЕС, но НАТО является «красной линией». Он также не исключил совместную эксплуатацию ЗАЭС при «благоприятных обстоятельствах».

ISW: Путин на встрече с Фицо в Пекине сделал вид, что идет на уступки США

Российский диктатор Владимир Путин воспользовался встречей со словацким премьер-министром Робертом Фицо, чтобы сделать вид, что предлагает уступки требованиям США, одновременно продолжая отказываться выполнять фактические требования США и обвиняя Европу и Соединенные Штаты в провоцировании российской агрессии. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что Путин заявил Фицо в Пекине 2 сентября, что Россия никогда не выступала против вступления Украины в Европейский Союз, в отличие от присоединения к НАТО.

Путин повторил свое утверждение о том, что поддержанный Западом "переворот" в Украине в 2014 году ... спровоцировал Россию на вторжение в Украину в 2014 и 2022 годах, и отрицал, что Россия имеет какие-либо планы нападения на другую европейскую страну

- говорится в статье.

В ISW также отмечают, что Путин не исключил, что Россия может быть открыта для эксплуатации оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вместе с Соединенными Штатами и Украиной в будущем, если возникнут "благоприятные обстоятельства".

"Путин, вероятно, предлагает эти очень ограниченные и косвенные уступки администрации Трампа, чтобы изобразить заинтересованность в мирных переговорах, примерно через две недели после того, как президент США Дональд Трамп 21 августа повторил свое желание прямых и серьезных мирных переговоров между Россией и Украиной", - резюмируют в ISW.

Напомним

Диктатор России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине заявил, что Москва никогда не выступала против европейской интеграции Украины. В то же время он повторил, что членство Украины в НАТО остается для Кремля "красной линией" и является неприемлемым.

Вадим Хлюдзинский

Политика
Владимир Путин
Институт изучения войны
НАТО
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Европейский Союз
Европа
Словакия
Соединённые Штаты
Украина