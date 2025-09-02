Трамп снова очень разочарован путиным
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о разочаровании российским диктатором владимиром путиным в телефонном разговоре. Он отметил, что полномасштабное вторжение в Украину не произошло бы, если бы он был президентом.
Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован российским диктатором владимиром путиным. Об этом он рассказал в телефонном разговоре, передает УНН со ссылкой на телефонное интервью для The Scott Jennings Show.
Детали
Трамп выразил соболезнования по поводу смертей с обеих сторон российско-украинской войны. В то же время он отметил, что полномасштабное вторжение россии в Украину не произошло бы, если бы он был президентом.
Тысячи людей умирают. Умирают не американцы, а русские, украинцы, и их тысячи, и это бессмысленная война, которая бы никогда не началась, если бы я был президентом, и это беспокоит меня еще больше, потому что выборы были полностью сфальсифицированы, и это позор. Посмотрим, что будет, но я очень разочарован в президенте путине
Трамп сделает "захватывающее объявление": стало известно, о чем идет речь02.09.25, 15:27 • 23262 просмотра
Добавим
В июле Трамп уже заявлял, что "очень разочарован" главой Кремля владимиром путиным. Тогда же он отметил, что может сократить 50-дневный срок для россии по соглашению о прекращении огня в войне рф против Украины.
Напомним, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин имели встречу на Аляске 15 августа.