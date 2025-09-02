$41.370.05
2 сентября, 11:50
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Трамп снова очень разочарован путиным

Киев • УНН

 • 884 просмотра

Дональд Трамп заявил о разочаровании российским диктатором владимиром путиным в телефонном разговоре. Он отметил, что полномасштабное вторжение в Украину не произошло бы, если бы он был президентом.

Трамп снова очень разочарован путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован российским диктатором владимиром путиным. Об этом он рассказал в телефонном разговоре, передает УНН со ссылкой на телефонное интервью для The Scott Jennings Show.

Детали

Трамп выразил соболезнования по поводу смертей с обеих сторон российско-украинской войны. В то же время он отметил, что полномасштабное вторжение россии в Украину не произошло бы, если бы он был президентом.

Тысячи людей умирают. Умирают не американцы, а русские, украинцы, и их тысячи, и это бессмысленная война, которая бы никогда не началась, если бы я был президентом, и это беспокоит меня еще больше, потому что выборы были полностью сфальсифицированы, и это позор. Посмотрим, что будет, но я очень разочарован в президенте путине 

- прокомментировал Трамп.

Трамп сделает "захватывающее объявление": стало известно, о чем идет речь02.09.25, 15:27 • 23262 просмотра

Добавим

В июле Трамп уже заявлял, что "очень разочарован" главой Кремля владимиром путиным. Тогда же он отметил, что может сократить 50-дневный срок для россии по соглашению о прекращении огня в войне рф против Украины.

Напомним, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин имели встречу на Аляске 15 августа.

Егор Брайлян

