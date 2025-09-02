Трамп знову дуже розчарований путіним
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про розчарування російським диктатором володимиром путіним у телефонній розмові. Він зазначив, що повномасштабне вторгнення в Україну не відбулося б, якби він був президентом.
Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований російським диктатором володимиром путіним. Про це він розповів у телефонній розмові, передає УНН з посиланням на телефонне інтерв'ю для The Scott Jennings Show.
Деталі
Трамп висловив співчуття щодо смертей з обох сторін російсько-української війни. Водночас він зазначив, що повномасштабне вторгнення росії в Україну не відбулося, якби він був президентом.
Тисячі людей вмирають. Вмирають не американці, а росіяни, українці, і їхні тисячі, і це безглузда війна, яка б ніколи не почалася, якби я був президентом, і це турбує мене ще більше, бо вибори були повністю сфальсифіковані, і це ганьба. Подивимося, що буде, але я дуже розчарований у президенті путіні
Додамо
У липні Трамп вже заявляв, що "дуже розчарований" главою кремля володимиром путіним. Тоді ж він зазначив, що може скоротити 50-денний термін для росії щодо угоди про припинення вогню у війні рф проти Україні.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін мали зустріч на Алясці 15 серпня.