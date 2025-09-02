$41.370.05
48.470.27
ukenru
2 вересня, 11:50 • 39790 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 67542 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 109749 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 125276 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 68743 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 131478 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 48057 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 85880 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53275 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108235 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Трамп знову дуже розчарований путіним

Київ • УНН

 • 1010 перегляди

Дональд Трамп заявив про розчарування російським диктатором володимиром путіним у телефонній розмові. Він зазначив, що повномасштабне вторгнення в Україну не відбулося б, якби він був президентом.

Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований російським диктатором володимиром путіним. Про це він розповів у телефонній розмові, передає УНН з посиланням на телефонне інтерв'ю для The Scott Jennings Show.

Деталі

Трамп висловив співчуття щодо смертей з обох сторін російсько-української війни. Водночас він зазначив, що повномасштабне вторгнення росії в Україну не відбулося, якби він був президентом.

Тисячі людей вмирають. Вмирають не американці, а росіяни, українці, і їхні тисячі, і це безглузда війна, яка б ніколи не почалася, якби я був президентом, і це турбує мене ще більше, бо вибори були повністю сфальсифіковані, і це ганьба. Подивимося, що буде, але я дуже розчарований у президенті путіні 

- прокоментував Трамп.

Трамп зробить "захопливе оголошення": стало відомо, про що йдеться02.09.25, 15:27 • 23278 переглядiв

Додамо

У липні Трамп вже заявляв, що "дуже розчарований" главою кремля володимиром путіним. Тоді ж він зазначив, що може скоротити 50-денний термін для росії щодо угоди про припинення вогню у війні рф проти Україні.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін мали зустріч на Алясці 15 серпня.

Єгор Брайлян

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна