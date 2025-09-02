путін у Пекіні: рф не проти вступу України в ЄС, але НАТО залишається "червоною лінією"

Диктатор росії володимир путін під час зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Пекіні заявив, що москва ніколи не виступала проти європейської інтеграції України. Водночас він повторив, що членство України в НАТО залишається для кремля "червоним рядком" і є неприйнятним. Про це повідомляє Тhe Guardian, пише УНН.

Деталі

За словами путіна, розширення Альянсу на схід спрямоване на "поглинання пострадянського простору", а рф, на його думку, змушена "захищати свої інтереси". Він також відкинув твердження про можливу атаку росії на країни Європи, наголосивши, що москва "ніколи не мала таких планів".

Фіцо, зі свого боку, у коментарях для ЗМІ визнав, що стикається з критикою в ЄС через участь у заходах у Китаї та на параді в москві, проте пояснив це прагненням "вшанувати пам’ять усіх жертв Другої світової війни". Він підкреслив відданість Словаччини Європейському Союзу, але водночас заявив про необхідність "нормалізувати економічні відносини з росією".

Словацький прем’єр також повторив свою позицію щодо України: країна має право на європейську перспективу, але, на його думку, повинна виконати всі умови для вступу до ЄС, щоб "політичні фактори не переважили критерії підготовки". При цьому Фіцо підтвердив свою давню опозицію вступу України в НАТО.

У своїх коментарях Фіцо наполягав на нормалізації економічних відносин з росією та критикував Україну за атаки на критично важливу газову інфраструктуру, якою постачається російський газ до Словаччини та Угорщини – йдеться у матеріалі Тhe Guardian.

путін у відповідь подякував словацькому прем’єру за "незалежну зовнішню політику" та високо оцінив позицію його уряду.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін прибув до Китаю 31 серпня 2025 року, щоб взяти участь в саміті Шанхайської організації співробітництва та військовому параді в Пекіні, який відбудеться 3 вересня. Саміт ШОС засвідчив більш тісну співпрацю Китаю і росії в сфері економіки та безпеки.

УНН передавали, що путін прибув 1-го вересня до Тяньцзиня на засідання Ради глав держав Шанхайської організації співробітництва.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо анонсував зустріч із президентом України Володимиром Зеленським 5 вересня. Це відбудеться після його повернення з Пекіна, де Фіцо візьме участь у параді та зустрінеться з лідерами Китаю та росії.