11:50 • 1382 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
11:02 • 18319 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
10:24 • 45426 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
08:46 • 63447 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
08:31 • 39458 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 88355 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 38289 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 68414 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 51693 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 99087 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
путин в Пекине: рф не против вступления Украины в ЕС, но НАТО остается "красной линией"

Киев • УНН

 • 100 просмотра

владимир путин заявил, что москва не против европейской интеграции Украины, но членство в НАТО неприемлемо. Роберт Фицо подтвердил позицию относительно вступления Украины в ЕС при условии выполнения всех критериев и выразил оппозицию к членству в НАТО.

путин в Пекине: рф не против вступления Украины в ЕС, но НАТО остается "красной линией"

Диктатор россии владимир путин во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине заявил, что москва никогда не выступала против европейской интеграции Украины. В то же время он повторил, что членство Украины в НАТО остается для кремля "красной линией" и является неприемлемым. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

По словам путина, расширение Альянса на восток направлено на "поглощение постсоветского пространства", а рф, по его мнению, вынуждена "защищать свои интересы". Он также отверг утверждения о возможной атаке россии на страны Европы, подчеркнув, что москва "никогда не имела таких планов".

Встреча Си и путина в Пекине подчеркнула их тесные связи - Bloomberg02.09.25, 09:27 • 3582 просмотра

Фицо, со своей стороны, в комментариях для СМИ признал, что сталкивается с критикой в ЕС из-за участия в мероприятиях в Китае и на параде в москве, однако объяснил это стремлением "почтить память всех жертв Второй мировой войны". Он подчеркнул приверженность Словакии Европейскому Союзу, но в то же время заявил о необходимости "нормализовать экономические отношения с россией".

Словацкий премьер также повторил свою позицию по Украине: страна имеет право на европейскую перспективу, но, по его мнению, должна выполнить все условия для вступления в ЕС, чтобы "политические факторы не перевесили критерии подготовки". При этом Фицо подтвердил свою давнюю оппозицию вступлению Украины в НАТО.

В своих комментариях Фицо настаивал на нормализации экономических отношений с россией и критиковал Украину за атаки на критически важную газовую инфраструктуру, по которой поставляется российский газ в Словакию и Венгрию

– говорится в материале The Guardian.

Путин в ответ поблагодарил словацкого премьера за "независимую внешнюю политику" и высоко оценил позицию его правительства.

Напомним

российский диктатор владимир путин прибыл в Китай 31 августа 2025 года, чтобы принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и военном параде в Пекине, который состоится 3 сентября. Саммит ШОС засвидетельствовал более тесное сотрудничество Китая и россии в сфере экономики и безопасности.  

УНН передавали, что путин прибыл 1 сентября в Тяньцзинь на заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо анонсировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 5 сентября. Это произойдет после его возвращения из Пекина, где Фицо примет участие в параде и встретится с лидерами Китая и россии.

Степан Гафтко

