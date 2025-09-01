Після повернення з Пекіну відбудеться зустріч з президентом Володимиром Зеленським – Фіцо

Свою зустріч з українським лідером прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо анонсував під час свого відео звернення 1 вересня, передає УНН.

Деталі

У своїй промові Фіцо наголосив, що прийняв запрошення взяти участь в параді на 80-ту річницю завершення Другої світової війни, який відбудеться 3 вересня в Пекіні. Роберт Фіцо є єдиним лідером з країн Європейського Союзу, які будуть там присутніми. Президент Фіцо заявив, що матиме зустрічі з керівниками Китаю та росії в Пекіні під час військового параду 3 вересня.

Я хочу ще раз підтвердити, що в Пекіні будуть двосторонні зустрічі з керівником Китаю Сі Цзіньпіном, російським президентом володимиром путіним, з іншими державними діячами - наголосив словацький прем’єр-міністр.

Фіцо розкритикував позицію ЄС щодо параду в Пекіні, адже на його думку потрібно брати участь в процесах "формування нового багатополярного світопорядку".

Фіцо заявив про необхідність територіальних змін для припинення війни рф в Україні

Також словацький прем’єр прокоментував, що необхідно скористатися можливістю поспілкуватися зі світовими лідерами в Пекіні.

Якщо в Пекіні є можливість, окрім вшанування пам’яті жертв війни, зустрітися зі світовими лідерами, нею слід скористатися. Там будуть глави держав, які представляють мільярди людей. Там будуть глави держав, які мають власні думки, можливо, правильні, можливо, неправильні, але думки, які потрібно почути та поважати - прокоментував Фіцо.

Після повернення додому, словацький прем’єр матиме зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. За словами Фіцо зустріч відбудеться в цю п’ятницю, 5 вересня.

Після повернення з Пекіна планую вирушити до східної Словаччини для двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським - заявив Фіцо.

Нагадаємо

