Після повернення з Пекіну відбудеться зустріч з президентом Володимиром Зеленським – Фіцо

$41.320.06
48.200.06
ukenru
15:53 • 4732 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
14:20 • 14846 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 22408 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 137162 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 84808 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 151977 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 159335 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 138054 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 112425 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 37837 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.4м/с
52%
745мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 111500 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 110671 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 98904 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 96696 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 89184 перегляди
Публікації
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
14:20 • 14855 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo1 вересня, 09:46 • 51364 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 152011 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 159366 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення1 вересня, 05:46 • 138091 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів1 вересня, 10:27 • 24385 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 154268 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 283472 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 303461 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 297747 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
YouTube
Facebook
Bild
Мі-8

Після повернення з Пекіну відбудеться зустріч з президентом Володимиром Зеленським – Фіцо

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо анонсував зустріч із президентом України Володимиром Зеленським 5 вересня. Це відбудеться після його повернення з Пекіна, де Фіцо візьме участь у параді та зустрінеться з лідерами Китаю та Росії.

Після повернення з Пекіну відбудеться зустріч з президентом Володимиром Зеленським – Фіцо

Свою зустріч з українським лідером прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо анонсував під час свого відео звернення 1 вересня, передає УНН.

Деталі

У своїй промові Фіцо наголосив, що прийняв запрошення взяти участь в параді на 80-ту річницю завершення Другої світової війни, який відбудеться 3 вересня в Пекіні. Роберт Фіцо є єдиним лідером з країн Європейського Союзу, які будуть там присутніми. Президент Фіцо заявив, що матиме зустрічі з керівниками Китаю та росії в Пекіні під час військового параду 3 вересня.

Я хочу ще раз підтвердити, що в Пекіні будуть двосторонні зустрічі з керівником Китаю Сі Цзіньпіном, російським президентом володимиром путіним, з іншими державними діячами

- наголосив словацький прем’єр-міністр.

Фіцо розкритикував позицію ЄС щодо параду в Пекіні, адже на його думку потрібно брати участь в процесах "формування нового багатополярного світопорядку".

Фіцо заявив про необхідність територіальних змін для припинення війни рф в Україні19.08.25, 18:19 • 10385 переглядiв

Також словацький прем’єр прокоментував, що необхідно скористатися можливістю поспілкуватися зі світовими лідерами в Пекіні.

Якщо в Пекіні є можливість, окрім вшанування пам’яті жертв війни, зустрітися зі світовими лідерами, нею слід скористатися. Там будуть глави держав, які представляють мільярди людей. Там будуть глави держав, які мають власні думки, можливо, правильні, можливо, неправильні, але думки, які потрібно почути та поважати

- прокоментував Фіцо.

Після повернення додому, словацький прем’єр матиме зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. За словами Фіцо зустріч відбудеться в цю п’ятницю, 5 вересня.

Після повернення з Пекіна планую вирушити до східної Словаччини для двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським

- заявив Фіцо. 

Нагадаємо

Депутат Європарламенту Ріхардс Колс заявив, що прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини, Віктор Орбан і Роберт Фіцо, руйнують Європу зсередини

Вірменія та Китай офіційно уклали стратегічне партнерство й домовилися розширювати співпрацю в політичній, економічній та гуманітарній галузя

Сі Цзіньпін на саміті ШОС: "Ми повинні виступати за багатополярний світ"01.09.25, 19:57 • 1422 перегляди

Єгор Брайлян

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Пекін
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Вірменія
Сі Цзіньпін
Словаччина
Китай
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна
Віктор Орбан