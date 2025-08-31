Вірменія та Китай уклали стратегічне партнерство
Вірменія та Китай офіційно уклали стратегічне партнерство й домовилися розширювати співпрацю в політичній, економічній та гуманітарній галузях. Про це інформує"Ехо Кавказу", передає УНН.
Деталі
Відповідну спільну заяву прийняли прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі на полях саміту Шанхайської організації співробітництва у китайському Тяньцзіні.
За даними прес-служби уряду Вірменії, сторони заявили про намір поглиблювати співпрацю в:
- політичній,
- економічній,
- гуманітарній сферах.
Зокрема, Пашинян і Сі підкреслили важливість розвитку контактів у галузі науки, освіти, культури, туризму, інформації та метрології.
Вірменський прем'єр також підтвердив прагнення Єревана вступити до ШОС і домовився з китайським лідером про розширення взаємодії в рамках організації.
За словами Сі Цзіньпіна, Китай "беззастережно підтримує політичну незалежність, суверенітет та територіальну цілісність Республіки Вірменія", а також проект уряду Вірменії "Перехрестя миру" та розблокування регіональних комунікаційних шляхів
У спільній заяві підкреслюється, що Вірменія підтверджує прихильність принципу "одного Китаю", де Тайвань визнається невід'ємною частиною території КНР, а уряд Китаю - єдиним законним, що представляє весь Китай.
Вірменська сторона виступила проти будь-яких форм "незалежності Тайваню" і підтримала зусилля Пекіна щодо національного возз'єднання.
Сі Цзіньпін, зі свого боку, заявив про підтримку вступу як Вірменії, так і Азербайджану до ШОС.
Нагадаємо, Грузія стала першою країною в регіоні, з якою Китай встановив стратегічне партнерство ще у 2023 році. У квітні 2025 року аналогічний документ був підписаний з Азербайджаном.
Таким чином, на сьогодні Китай є стратегічним партнером усіх трьох країн Південного Кавказу.
