Сі Цзіньпін використовує саміт, парад та історію, щоб продемонструвати глобальний вплив Китаю - NYT

Цього тижня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та російський диктатор володимир путін приєдналися до китайського лідера Сі Цзіньпіна на саміті з питань безпеки в Китаї. Моді до такого кроку підштовхнули мита з боку Сполучених Штатів, а російський президент намагається вирватися з міжнародної ізоляції, пише УНН з посиланням на New York Times.

Зближення Китаю та росії

Саміт з понад 20 лідерами, переважно з Центральної Азії, а потім військовий парад у Пекіні, на якому були продемонстровані найновіші ракети та військові літаки Китаю, — це не просто видовище. Він показує, як Сі Цзінпін намагається перетворити історію, дипломатію та військову міць на інструменти для перетворення світового порядку, в якому домінували Сполучені Штати, пише видання.

Успіх зовнішньополітичної стратегії Сі відображається в параді лідерів, які подорожують до Китаю. Дійсно, Сі сьогодні, ймовірно, почувається більше в облозі глав держав, які приїхали з візитом, ніж оточеним Сполученими Штатами та їхніми союзниками та партнерами - сказав Джонатан Чін, науковий співробітник Брукінгського інституту, який раніше працював у ЦРУ, аналізуючи китайську політику.

У середу Сі головуватиме на військовому параді в Пекіні, присвяченому 80-й річниці закінчення Другої світової війни, зображуючи конфлікт як тріумф, очолюваний Комуністичною партією. Варто зазначити, що багато істориків, однак, вважають, що саме китайські націоналісти вели більшу частину боїв.

У своїх промовах Сі намагався представити Другу світову війну як боротьбу, в якій Китай і Радянський Союз були вирішальними театрами битв. Цей аргумент, який повторив путін. Суть у тому, щоб перекласти претензії на перемогу від Заходу до Китаю та росії. Не в останню чергу через десятки мільйонів людей у цих країнах, які загинули.

Китайські посадовці також стверджували, що західні союзники ігнорували угоди, укладені під час і після війни, які б підкріпили територіальні претензії Китаю на Тайвань.

Цей фон пояснює важливість військових парадів для Пекіна та москви.

Окрім бойової пишноти та візуальних нагадувань про внесок цих країн у воєнні зусилля, паради є частиною тривалої "війни пам'яті. Китай і росія пропонують бажану альтернативну історію західному наративу про перемогу союзників – нещодавно написали вчені з Брукінгського інституту.

Донедавна близькість Пекіна до москви викликала тиск з боку Вашингтона. Але ця напруженість, схоже, частково зменшилася завдяки потеплінню відносин між Сполученими Штатами та росією. Сам президент Трамп щедро хвалив путіна на Алясці цього місяця, а пізніше повторив позицію кремля про те, що Україні потрібно поступитися територією, щоб покласти край війні.

Зараз, схоже, Сі виправданий за підтримку путіна, і аналітики кажуть, що лідери використають саміт у Тяньцзіні для просування бачення світу, в якому менше домінують Сполучені Штати.

Чого очікувати Індії

Моді, який раніше зблизився зі Сполученими Штатами за часів адміністрації Байдена, щоб протистояти Пекіну, вперше за сім років відвідає Китай, беручи участь у саміті. Однак він не буде присутній на військовому параді, на відміну від пана Путіна та північнокорейського диктатора Кім Чен Ина.

На зустрічі з Моді в неділю Сі заявив, що Китай та Індія повинні бути "партнерами, а не суперниками", і що вони повинні пропонувати "можливості для розвитку один одного, а не загрози", що можна було б прочитати як ледь помітний кидок на адресу Трампа.

Сі також повторив позицію Пекіна, що суперечки щодо спільного кордону не повинні визначати двосторонні відносини.

Бути добрими сусідами та друзями, партнерами, які досягають взаємного успіху, та реалізувати "танець дракона та слона" має бути правильним вибором як для Китаю, так і для Індії – сказав пан Сі, за повідомленнями китайських державних ЗМІ, натякаючи на символічних істот двох країн

Моді повторив думку Сі, заявивши, що дві країни не повинні бути "суперниками", і що "мир і спокій" у прикордонних районах важливі для двосторонніх відносин, згідно з повідомленням Міністерства закордонних справ Індії.

Зближення поглядів путіна та Моді в Китаї, а також лідерів десятків інших країн, що розвиваються, включаючи Туреччину, Єгипет, Малайзію та Пакистан, контрастує зі зростаючими розбіжностями в альянсі США з європейськими та азійськими країнами.

Деякі з цих тріщин проявилися цього місяця, коли європейські лідери, які не були присутні на мирних переговорах, відчули потребу поспішати до Вашингтона, щоб переконати пана Трампа не поступатися російським вимогам щодо мирних умов в Україні.

Трамп також знову посварив союзника минулого тижня, коли він похвалив пана Кіма під час зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Південної Кореї Лі Дже Меном.

Удар по США і їх союзниках

Багато союзників США в Європі та Азії розглядають Китай як серйозну загрозу справедливій торгівлі, демократії та регіональній стабільності. Остання з цих проблем буде підкреслена військовим парадом, на якому, як очікується, будуть представлені нові протикорабельні ракети, які можуть бути розгорнуті у війні за Тайвань.

Однак аналітики кажуть, що ці проблеми ризикують бути затьмареними, оскільки Трамп "зриває" багаторічну американську зовнішню політику.

Незважаючи на свої побоювання щодо поведінки Китаю, деякі з цих країн дедалі більше розглядають Сполучені Штати як більшу, якщо не головну, дестабілізуючу силу в міжнародному порядку - сказав Алі Вайн, експерт з питань американо-китайських відносин у Міжнародній кризовій групі

Китай намагався використати безладдя Вашингтона, щоб переконати такі країни, як Індія, переглянути свої відносини зі Сполученими Штатами.

Водночас Пекін побоюється, що Вашингтон тиснутиме на інші країни, щоб ті обмежили торгівлю з Китаєм у той час, коли китайська економіка сильно ослаблена спадом на ринку нерухомості та ціновими війнами.

"Дай хулігану дюйм, він візьме милю", – написав Сюй Фейхун, посол Китаю в Індії, на X про мита США.

На нещодавньому семінарі в Нью-Делі пан Сюй заявив, що Індія та Китай несуть відповідальність за те, щоб взяти на себе більшу роль у світовому лідерстві, щоб протистояти "гегемонії та політиці сили" США.

Він назвав сусідів "подвійними двигунами" економічного зростання в Азії, використовуючи фразу, яку Моді часто використовує у внутрішній політиці.

росія, країна, яка твердо стоїть у таборі Пекіна, потребує менше переконань. москва використовує такі групи, як Шанхайська організація співробітництва, для поглиблення зв'язків з Китаєм, Індією та іншими країнами, які стали дедалі важливішими для її економіки, що постраждала від санкцій, після вторгнення російських військ в Україну у 2022 році.

російська нафта обов'язково фігуруватиме в розмовах між Путіним, паном Сі та паном Моді. За повідомленнями аналітиків, тарифи адміністрації Трампа на Індію за купівлю російської сирої нафти дозволили Китаю стати ще більшим покупцем, ніж він був раніше, не стикаючись з подібними наслідками, як Індія.

Більше за все, саміт і парад дозволять пану Путіну та пану Сі підтвердити свої тісні стосунки, партнерство, яке Захід намагався і здебільшого не зміг розірвати.

Відносини Китаю з росією, найімовірніше, залишаться "чудовими", сказав Чжоу Бо, старший полковник у відставці Народно-визвольної армії Китаю, який зараз навчається в Університеті Цінхуа в Пекіні. Спроби Заходу вбити клин, додав він, були не що інше, як "прийняття бажаного за дійсне".

