Си Цзиньпин использует саммит, парад и историю, чтобы продемонстрировать глобальное влияние Китая - NYT

На этой неделе премьер-министр Индии Нарендра Моди и российский диктатор Владимир Путин присоединились к китайскому лидеру Си Цзиньпину на саммите по вопросам безопасности в Китае. Моди к такому шагу подтолкнули пошлины со стороны Соединенных Штатов, а российский президент пытается вырваться из международной изоляции, пишет УНН со ссылкой на New York Times.

Сближение Китая и России

Саммит с более чем 20 лидерами, преимущественно из Центральной Азии, а затем военный парад в Пекине, на котором были продемонстрированы новейшие ракеты и военные самолеты Китая, — это не просто зрелище. Он показывает, как Си Цзиньпин пытается превратить историю, дипломатию и военную мощь в инструменты для преобразования мирового порядка, в котором доминировали Соединенные Штаты, пишет издание.

Успех внешнеполитической стратегии Си отражается в параде лидеров, которые путешествуют в Китай. Действительно, Си сегодня, вероятно, чувствует себя больше в осаде глав государств, приехавших с визитом, чем окруженным Соединенными Штатами и их союзниками и партнерами - сказал Джонатан Чин, научный сотрудник Брукингского института, ранее работавший в ЦРУ, анализируя китайскую политику.

В среду Си будет председательствовать на военном параде в Пекине, посвященном 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, изображая конфликт как триумф, возглавляемый Коммунистической партией. Стоит отметить, что многие историки, однако, считают, что именно китайские националисты вели большую часть боев.

В своих речах Си пытался представить Вторую мировую войну как борьбу, в которой Китай и Советский Союз были решающими театрами битв. Этот аргумент, который повторил Путин. Суть в том, чтобы переложить претензии на победу от Запада к Китаю и России. Не в последнюю очередь из-за десятков миллионов людей в этих странах, которые погибли.

Китайские чиновники также утверждали, что западные союзники игнорировали соглашения, заключенные во время и после войны, которые бы подкрепили территориальные претензии Китая на Тайвань.

Этот фон объясняет важность военных парадов для Пекина и Москвы.

Помимо боевого великолепия и визуальных напоминаний о вкладе этих стран в военные усилия, парады являются частью длительной "войны памяти". Китай и Россия предлагают желанную альтернативную историю западному нарративу о победе союзников – недавно написали ученые из Брукингского института.

До недавнего времени близость Пекина к Москве вызывала давление со стороны Вашингтона. Но эта напряженность, похоже, частично уменьшилась благодаря потеплению отношений между Соединенными Штатами и Россией. Сам президент Трамп щедро хвалил Путина на Аляске в этом месяце, а позже повторил позицию Кремля о том, что Украине нужно уступить территорию, чтобы положить конец войне.

Сейчас, похоже, Си оправдан за поддержку Путина, и аналитики говорят, что лидеры используют саммит в Тяньцзине для продвижения видения мира, в котором меньше доминируют Соединенные Штаты.

Чего ожидать Индии

Моди, который ранее сблизился с Соединенными Штатами во времена администрации Байдена, чтобы противостоять Пекину, впервые за семь лет посетит Китай, участвуя в саммите. Однако он не будет присутствовать на военном параде, в отличие от господина Путина и северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

На встрече с Моди в воскресенье Си заявил, что Китай и Индия должны быть "партнерами, а не соперниками", и что они должны предлагать "возможности для развития друг друга, а не угрозы", что можно было бы прочитать как едва заметный намек в адрес Трампа.

Си также повторил позицию Пекина, что споры относительно общей границы не должны определять двусторонние отношения.

Быть добрыми соседями и друзьями, партнерами, которые достигают взаимного успеха, и реализовать "танец дракона и слона" должно быть правильным выбором как для Китая, так и для Индии – сказал господин Си, по сообщениям китайских государственных СМИ, намекая на символических существ двух стран

Моди повторил мысль Си, заявив, что две страны не должны быть "соперниками", и что "мир и спокойствие" в приграничных районах важны для двусторонних отношений, согласно сообщению Министерства иностранных дел Индии.

Сближение взглядов Путина и Моди в Китае, а также лидеров десятков других развивающихся стран, включая Турцию, Египет, Малайзию и Пакистан, контрастирует с растущими разногласиями в альянсе США с европейскими и азиатскими странами.

Некоторые из этих трещин проявились в этом месяце, когда европейские лидеры, не присутствовавшие на мирных переговорах, почувствовали необходимость спешить в Вашингтон, чтобы убедить господина Трампа не уступать российским требованиям относительно мирных условий в Украине.

Трамп также снова поссорил союзника на прошлой неделе, когда он похвалил господина Кима во время встречи в Овальном кабинете с президентом Южной Кореи Ли Джэ Мёном.

Удар по США и их союзникам

Многие союзники США в Европе и Азии рассматривают Китай как серьезную угрозу справедливой торговле, демократии и региональной стабильности. Последняя из этих проблем будет подчеркнута военным парадом, на котором, как ожидается, будут представлены новые противокорабельные ракеты, которые могут быть развернуты в войне за Тайвань.

Однако аналитики говорят, что эти проблемы рискуют быть омрачены, поскольку Трамп "срывает" многолетнюю американскую внешнюю политику.

Несмотря на свои опасения относительно поведения Китая, некоторые из этих стран все больше рассматривают Соединенные Штаты как большую, если не главную, дестабилизирующую силу в международном порядке - сказал Али Вайн, эксперт по вопросам американо-китайских отношений в Международной кризисной группе

Китай пытался использовать беспорядок Вашингтона, чтобы убедить такие страны, как Индия, пересмотреть свои отношения с Соединенными Штатами.

В то же время Пекин опасается, что Вашингтон будет давить на другие страны, чтобы те ограничили торговлю с Китаем в то время, когда китайская экономика сильно ослаблена спадом на рынке недвижимости и ценовыми войнами.

"Дай хулигану дюйм, он возьмет милю", – написал Сюй Фэйхун, посол Китая в Индии, на X о пошлинах США.

На недавнем семинаре в Нью-Дели господин Сюй заявил, что Индия и Китай несут ответственность за то, чтобы взять на себя большую роль в мировом лидерстве, чтобы противостоять "гегемонии и политике силы" США.

Он назвал соседей "двойными двигателями" экономического роста в Азии, используя фразу, которую Моди часто использует во внутренней политике.

Россия, страна, которая твердо стоит в лагере Пекина, нуждается в меньшем убеждении. Москва использует такие группы, как Шанхайская организация сотрудничества, для углубления связей с Китаем, Индией и другими странами, которые стали все более важными для ее экономики, пострадавшей от санкций, после вторжения российских войск в Украину в 2022 году.

Российская нефть обязательно будет фигурировать в разговорах между Путиным, господином Си и господином Моди. По сообщениям аналитиков, тарифы администрации Трампа на Индию за покупку российской сырой нефти позволили Китаю стать еще большим покупателем, чем он был раньше, не сталкиваясь с подобными последствиями, как Индия.

Больше всего, саммит и парад позволят господину Путину и господину Си подтвердить свои тесные отношения, партнерство, которое Запад пытался и по большей части не смог разорвать.

Отношения Китая с Россией, скорее всего, останутся "прекрасными", сказал Чжоу Бо, старший полковник в отставке Народно-освободительной армии Китая, который сейчас учится в Университете Цинхуа в Пекине. Попытки Запада вбить клин, добавил он, были не что иное, как "принятие желаемого за действительное".

