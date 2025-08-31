путин прибыл в Китай для участия в саммите ШОС - росСМИ
Киев • УНН
российский диктатор владимир путин начал четырехдневный визит в Китай, где примет участие в саммите ШОС. кремль рассматривает поездку как возможность усилить сотрудничество с Пекином.
российский диктатор владимир путин прибыл в китайский город Тяньцзинь, где начнется его четырехдневный визит. В рамках поездки он примет участие в саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
По данным российских СМИ, кремль рассматривает визит как возможность усилить сотрудничество с Пекином на фоне международной изоляции москвы.
Дополнение
Ожидается, что на полях мероприятия путин проведет двусторонние переговоры, в частности с председателем Китая Си Цзиньпином, а также встретится с другими лидерами стран-участниц.
Также премьер-министр Индии Нарендра Моди встретится с главой Китая Си Цзиньпином и путиным. Это будет его первая за семь лет поездка в Китай на фоне ухудшения отношений Нью-Дели и Вашингтона из-за тарифов.
