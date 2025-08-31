$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 11862 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 31696 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 60890 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 76148 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 94829 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 247713 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 106219 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 83891 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 97993 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 312198 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
путин прибыл в Китай для участия в саммите ШОС - росСМИ

Киев • УНН

 • 8 просмотра

российский диктатор владимир путин начал четырехдневный визит в Китай, где примет участие в саммите ШОС. кремль рассматривает поездку как возможность усилить сотрудничество с Пекином.

путин прибыл в Китай для участия в саммите ШОС - росСМИ

российский диктатор владимир путин прибыл в китайский город Тяньцзинь, где начнется его четырехдневный визит. В рамках поездки он примет участие в саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

По данным российских СМИ, кремль рассматривает визит как возможность усилить сотрудничество с Пекином на фоне международной изоляции москвы.

Дополнение

Ожидается, что на полях мероприятия путин проведет двусторонние переговоры, в частности с председателем Китая Си Цзиньпином, а также встретится с другими лидерами стран-участниц.

Также премьер-министр Индии Нарендра Моди встретится с главой Китая Си Цзиньпином и путиным. Это будет его первая за семь лет поездка в Китай на фоне ухудшения отношений Нью-Дели и Вашингтона из-за тарифов.

Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели29.08.25, 09:25 • 63369 просмотров

Вероника Марченко

Война в УкраинеПолитика
Владимир Путин
Нью-Дели
Вашингтон
Пекин
Нарендра Моди
Си Цзиньпин