Візит до Китаю: фотографії Моді з Сі та путіним будуть чітким сигналом для США - The Guardian

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді уперше за сім років відвідує Китай, зустрічаючись із Сі Цзіньпіном та путіним. Цей візит є сигналом для США на тлі погіршення відносин через тарифи.

Візит до Китаю: фотографії Моді з Сі та путіним будуть чітким сигналом для США - The Guardian

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрінеться з главою Китаю Сі Цзіньпіном та російським диктатором володимиром путіним під час своєї першої за сім років поїздки до Китаю на тлі погіршень відносин Нью-Делі та Вашингтона через тарифи. Тому для Моді фотографії з Сі та путіним будуть чітким сигналом для США.

Про це УНН повідомляє з посиланням на The Guardian.

Деталі

The Guardian зазначає, що чотириденна поїздка прем'єр-міністра Нарендри Моді, яка включає візит до Японії, відбувається на тлі прагнень Індії диверсифікувати торгівлю та зміцнити зв'язки з Пекіном.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді цими вихідними здійснить свій перший візит до Китаю за сім років. Візит відбудеться у компанії голови КНР Сі Цзіньпіна та президента росії володимира путіна якраз у той момент, коли відносини Індії з Вашингтоном погіршилися

- йдеться в повідомленні.

Візит Моді до Тяньцзіня для участі в регіональному саміті з безпеки відбувся через кілька днів після того, як США подвоїли тарифи на індійський експорт до 50%, посилаючись на відмову Нью-Делі припинити купувати російську нафту.

Цей конфлікт перевернув багаторічну поглиблену співпрацю між Індією та США, яка базувалася на технологіях та спільній рішучості протистояти глобальним амбіціям Пекіна. Він також змусив Індію агресивно шукати інші джерела для диверсифікації своєї торгівлі.

Довіра Індії до США підірвана. Я не впевнений, чи американські чиновники повністю усвідомлюють, скільки довіри вони розтратили за такий короткий час

- сказав аналітик з Південної Азії Майкл Кугельман.

Для Китаю дводенний саміт Шанхайської організації співробітництва, який починається в неділю, виявився дуже доречним.

Моді буде в Китаї в момент, коли відносини між Індією та Китаєм стабілізуються, а відносини між Індією та США погіршилися. Це потужний інструмент

- сказав Кугельман.

Керівник відділу досліджень Індо-Тихоокеанського регіону в Інституті Такшашила в Бангалору зазначив, що безсумнівно, в Китаї є люди, які насолоджуються торговельною напруженістю між Індією та США.

Аналітик Кугельман зазначив, що путін хотів би "скористатися моментом, підтвердивши тісні відносини росії з Індією", та додав, що це був би "відмінний момент для всіх, щоб висловити Вашингтону свою думку".

Вашингтон вказав на закупівлі Індією російської сирої нафти і військової техніки, що продовжуються, як на причину підвищення мит, стверджуючи, що Делі допомагає москві фінансувати війну проти України.

США запровадили 50-відсоткові мита на індійські товари: як відреагували у Делі27.08.25, 10:15 • 3540 переглядiв

Як пише The Guardian, економічний удар величезний. США є найбільшим експортним ринком Індії з річним обсягом 86,5 млрд доларів, і дві третини з цієї суми – близько 60,2 млрд доларів товарів – тепер підпадають під нові мита, що вражають трудомісткі сектори, від текстилю до ювелірних виробів.

Ще до запровадження тарифів Індія обережно ставилася до Китаю як до джерела інвестицій та технологій, сподіваючись на стимулювання торгівлі. Відносини заморозилися після кровопролитного зіткнення вздовж спірного кордону в Гімалаях у 2020 році, але почали відтавати, коли Моді та Сі Цзіньпін вперше за чотири роки зустрілися особисто на саміті БРІКС у росії у жовтні. Тепер, за словами Кугельмана, "американо-індійська криза дала Моді хорошу нагоду прискорити зусилля щодо зниження напруженості".

Очікується, що Моді зустрінеться з Сі на полях регіонального саміту, на порядку денному якого будуть торгівля та інвестиції.

Зараз докладаються зусилля, щоб з'ясувати, чи зможуть Індія та Китай досягти певної нової рівноваги. Обидві сторони визнають, що світовий порядок постійно змінюється. Жодна з них навряд чи зможе рішуче впоратися з усіма тертями, але принаймні існує процес спроби розвитку відносин

- сказав Кевалрамані.

Індія збільшить закупівлі російської нафти у вересні всупереч тиску США - Reuters28.08.25, 16:02 • 2984 перегляди

Історична недовіра залишиться

– додав він, вказуючи на їхній спірний кордон, який Китай продовжує зміцнювати новими дорогами, залізницями та поселеннями. 

Але якщо Делі та Пекін зможуть створити певну стабільність та передбачуваність, не очікуючи структурних проривів, це принесе практичні вигоди

 - зазначив Кевалрамані.

росія також може виграти від розбіжностей між Індією та США, оскільки Делі вважає ці відносини як ніколи важливими для балансування зв'язків із Заходом, диверсифікації закупівель військової техніки та забезпечення енергетичної безпеки."

Для Моді фотографії, на яких він стоїть поряд із Сі Цзіньпіном та путіним на саміті, стануть чітким сигналом для Вашингтона

 - заявив відставний індійський дипломат.

Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі29.08.25, 09:25 • 10034 перегляди

 Індійські чиновники наголошують, що Делі бажає продовжувати свої зв'язки зі США, але також має "диверсифікувати свої партнерські відносини".

Індія зараз не може "дозволити собі виглядати так, ніби вона поступається тиску США щодо імпорту нафти чи чогось іншого, що можна було б витлумачити як капітуляцію, і громадське обурення високе", – сказав анонімно один чиновник.

Як зазначає The Guardian, у четвер уряд Індії зробив перший крок для компенсації американських тарифів, розгорнувши експортну кампанію в 40 країнах від Великої Британії до Південної Кореї, щоб стимулювати свою торгівлю текстилем. Перед поїздкою до Китаю Моді в п'ятницю вирушить до Токіо на щорічний саміт Індія-Японія, де він зустрінеться з прем'єр-міністром Японії Шігеру Ішібою.

Поїздка набуває додаткової ваги у світлі американських тарифів, оскільки, поглиблюючи оборонні, технологічні та інвестиційні зв'язки з Японією, Індія сигналізує, що може пом'якшити удар від втрати доступу до ринку США.

Японські компанії також мають намір інвестувати до 10 трлн єн (68 млрд доларів) в Індію протягом наступного десятиліття, повідомив громадський мовник NHK, тоді як Suzuki Motor зобов'язалася інвестувати близько 8 млрд доларів протягом наступних п'яти-шести років. Ці дві країни є партнерами, "створеними одна для одної", заявив Моді цього тижня після відвідування заводу Suzuki в Індії.

Очікується, що лідери обговорять співпрацю щодо критично важливих мінералів та японські інвестиції у високоцінне виробництво в Індії, повідомили чиновники.

Вважається, що Індія має значні поклади рідкісноземельних елементів, які використовуються в усьому, від смартфонів до сонячних панелей, але їй бракує технологій для їх широкого видобутку та переробки.

Радник Трампа Наварро назвав війну в Україні "війною Моді" через закупівлю Індією російської нафти28.08.25, 17:49 • 5760 переглядiв

Анна Мурашко

