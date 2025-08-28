Радник Трампа Наварро назвав війну в Україні "війною Моді" через закупівлю Індією російської нафти

Торговий радник Білого дому Пітер Наварро розкритикував Індію за імпорт російської нафти, заявивши, що Нью-Делі фактично фінансує кремлівську військову машину. Він назвав війну проти України "війною Моді" та закликав прем’єр-міністра Індії змінити курс, пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Виступаючи одразу після того, як адміністрація Трампа подвоїла тарифи на індійські товари до 50% і намагаючись забезпечити поступки в торгівлі, водночас тиснучи на росію, Наварро повторив, що прем'єр-міністр Нарендра Моді фінансує "військову машину", пише видання.

Я маю на увазі війну Моді, бо шлях до миру частково пролягає через Нью-Делі - сказав Наварро в середу на телеканалі Bloomberg.

Купуючи російську нафту "зі знижкою", сказав Наварро, "Індія допомагає росії та шкодить США, які, своєю чергою, змушені фінансувати Україну".

Усі в Америці програють через те, що робить Індія. Споживачі, бізнес, працівники програють, тому що високі тарифи Індії коштують нам робочих місць, заводів, доходів і вищих заробітних плат. А потім програють платники податків, тому що нам доводиться фінансувати війну Моді - додав він.

Яких індійських товарів торкнуться підвищені мита

50% тарифи, найвищі взаємні мита в Азії, торкнуться понад 55% товарів, що постачаються до США, які є найбільшим експортним ринком Індії. Хоча ключові товари, такі як електроніка та фармацевтика, наразі звільнені від сплати мита, мита вдарять по багатьох трудомістких галузях промисловості, таких як текстильна та ювелірна промисловість.

Підвищення тарифів для Індії відбулося попри місяці переговорів між Нью-Делі та Вашингтоном. Хоча Індія була однією з перших країн, яка розпочала переговори з адміністрацією Трампа, чиновники висловлювали розчарування високими митами та протекціоністською політикою в ключових сферах, таких як сільське господарство.

Мене непокоїть те, що індійці такі зарозумілі щодо цього. Вони кажуть: "О, у нас немає вищих мит. О, це наш суверенітет. Ми можемо купувати нафту у будь-кого, у кого захочемо". Індія, ти найбільша демократія у світі, гаразд? Поводься як така - сказав Наварро.

Нагадаємо

Нью-Делі захищав свої зв'язки з росією та називав дії Вашингтона "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими". Індія зменшила, але не припинила закупівлю нафти з того часу, як критика з боку США почала посилюватися.

І хоча Індія є важливим покупцем російської сирої нафти, що транспортується морським шляхом, Китай залишається найбільшим клієнтом. Однак там адміністрація Трампа зайняла м'якшу позицію на тлі ширшого торгівельного спору. Дві найбільші економіки світу продовжили на 90 днів тарифне перемир'я, яке зменшило підвищення імпортних податків за принципом "око за око", і дозволило їм домовитися про послаблення експортних обмежень на рідкоземельні магніти та деякі критично важливі технології.

Раніше УНН писав, що Індія збільшить імпорт російської нафти у вересні на 10-20% через зниження цін виробниками. Це відбувається на тлі зменшення переробних потужностей рф після ударів дронів.