Ексклюзив
13:53 • 3470 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 11364 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 8016 перегляди
Зеленський доручив МЗС з'ясувати обставини заборони в'їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
11:21 • 23757 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 68196 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 97088 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 91635 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 111716 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 81036 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 81273 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
Популярнi новини
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей - КМВА
28 серпня, 06:40
Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти
28 серпня, 07:26
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВА
28 серпня, 08:54
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона
09:33
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн
10:55
Радник Трампа Наварро назвав війну в Україні "війною Моді" через закупівлю Індією російської нафти

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Пітер Наварро з Білого дому розкритикував Індію за імпорт російської нафти, назвавши війну проти України "війною Моді". Він закликав прем'єр-міністра Індії змінити курс, оскільки Нью-Делі фінансує "військову машину" Кремля.

Радник Трампа Наварро назвав війну в Україні "війною Моді" через закупівлю Індією російської нафти

Торговий радник Білого дому Пітер Наварро розкритикував Індію за імпорт російської нафти, заявивши, що Нью-Делі фактично фінансує кремлівську військову машину. Він назвав війну проти України "війною Моді" та закликав прем’єр-міністра Індії змінити курс, пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Виступаючи одразу після того, як адміністрація Трампа подвоїла тарифи на індійські товари до 50% і намагаючись забезпечити поступки в торгівлі, водночас тиснучи на росію, Наварро повторив, що прем'єр-міністр Нарендра Моді фінансує "військову машину", пише видання.

Я маю на увазі війну Моді, бо шлях до миру частково пролягає через Нью-Делі

- сказав Наварро в середу на телеканалі Bloomberg.

Купуючи російську нафту "зі знижкою", сказав Наварро, "Індія допомагає росії та шкодить США, які, своєю чергою, змушені фінансувати Україну".

Усі в Америці програють через те, що робить Індія. Споживачі, бізнес, працівники програють, тому що високі тарифи Індії коштують нам робочих місць, заводів, доходів і вищих заробітних плат. А потім програють платники податків, тому що нам доводиться фінансувати війну Моді 

- додав він.

Яких індійських товарів торкнуться підвищені мита

50% тарифи, найвищі взаємні мита в Азії, торкнуться понад 55% товарів, що постачаються до США, які є найбільшим експортним ринком Індії. Хоча ключові товари, такі як електроніка та фармацевтика, наразі звільнені від сплати мита, мита вдарять по багатьох трудомістких галузях промисловості, таких як текстильна та ювелірна промисловість.

Підвищення тарифів для Індії відбулося попри місяці переговорів між Нью-Делі та Вашингтоном. Хоча Індія була однією з перших країн, яка розпочала переговори з адміністрацією Трампа, чиновники висловлювали розчарування високими митами та протекціоністською політикою в ключових сферах, таких як сільське господарство.

Мене непокоїть те, що індійці такі зарозумілі щодо цього. Вони кажуть: "О, у нас немає вищих мит. О, це наш суверенітет. Ми можемо купувати нафту у будь-кого, у кого захочемо". Індія, ти найбільша демократія у світі, гаразд? Поводься як така

 - сказав Наварро.

Нагадаємо

Нью-Делі захищав свої зв'язки з росією та називав дії Вашингтона "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими". Індія зменшила, але не припинила закупівлю нафти з того часу, як критика з боку США почала посилюватися.

І хоча Індія є важливим покупцем російської сирої нафти, що транспортується морським шляхом, Китай залишається найбільшим клієнтом. Однак там адміністрація Трампа зайняла м'якшу позицію на тлі ширшого торгівельного спору. Дві найбільші економіки світу продовжили на 90 днів тарифне перемир'я, яке зменшило підвищення імпортних податків за принципом "око за око", і дозволило їм домовитися про послаблення експортних обмежень на рідкоземельні магніти та деякі критично важливі технології.

Раніше УНН писав, що Індія збільшить імпорт російської нафти у вересні на 10-20% через зниження цін виробниками. Це відбувається на тлі зменшення переробних потужностей рф після ударів дронів.

Альона Уткіна

