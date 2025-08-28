Советник Трампа Наварро назвал войну в Украине "войной Моди" из-за закупки Индией российской нефти

Торговый советник Белого дома Питер Наварро раскритиковал Индию за импорт российской нефти, заявив, что Нью-Дели фактически финансирует кремлевскую военную машину. Он назвал войну против Украины "войной Моди" и призвал премьер-министра Индии изменить курс, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Выступая сразу после того, как администрация Трампа удвоила тарифы на индийские товары до 50% и пытаясь обеспечить уступки в торговле, одновременно оказывая давление на россию, Наварро повторил, что премьер-министр Нарендра Моди финансирует "военную машину", пишет издание.

Я имею в виду войну Моди, потому что путь к миру частично пролегает через Нью-Дели - сказал Наварро в среду на телеканале Bloomberg.

Покупая российскую нефть "со скидкой", сказал Наварро, "Индия помогает россии и вредит США, которые, в свою очередь, вынуждены финансировать Украину".

Все в Америке проигрывают из-за того, что делает Индия. Потребители, бизнес, работники проигрывают, потому что высокие тарифы Индии стоят нам рабочих мест, заводов, доходов и более высоких заработных плат. А потом проигрывают налогоплательщики, потому что нам приходится финансировать войну Моди - добавил он.

Каких индийских товаров коснутся повышенные пошлины

50% тарифы, самые высокие взаимные пошлины в Азии, коснутся более 55% товаров, поставляемых в США, которые являются крупнейшим экспортным рынком Индии. Хотя ключевые товары, такие как электроника и фармацевтика, сейчас освобождены от уплаты пошлины, пошлины ударят по многим трудоемким отраслям промышленности, таким как текстильная и ювелирная промышленность.

Повышение тарифов для Индии произошло несмотря на месяцы переговоров между Нью-Дели и Вашингтоном. Хотя Индия была одной из первых стран, которая начала переговоры с администрацией Трампа, чиновники выражали разочарование высокими пошлинами и протекционистской политикой в ключевых сферах, таких как сельское хозяйство.

Меня беспокоит то, что индийцы так высокомерны в этом. Они говорят: "О, у нас нет более высоких пошлин. О, это наш суверенитет. Мы можем покупать нефть у кого угодно, у кого захотим". Индия, ты самая большая демократия в мире, хорошо? Веди себя как таковая - сказал Наварро.

Напомним

Нью-Дели защищал свои связи с россией и называл действия Вашингтона "несправедливыми, неоправданными и необоснованными". Индия уменьшила, но не прекратила закупку нефти с тех пор, как критика со стороны США начала усиливаться.

И хотя Индия является важным покупателем российской сырой нефти, транспортируемой морским путем, Китай остается крупнейшим клиентом. Однако там администрация Трампа заняла более мягкую позицию на фоне более широкого торгового спора. Две крупнейшие экономики мира продлили на 90 дней тарифное перемирие, которое уменьшило повышение импортных налогов по принципу "око за око", и позволило им договориться об ослаблении экспортных ограничений на редкоземельные магниты и некоторые критически важные технологии.

