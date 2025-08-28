$41.320.08
Індія збільшить закупівлі російської нафти у вересні всупереч тиску США - Reuters

Київ • УНН

 • 932 перегляди

Індія наростить імпорт російської нафти у вересні на 10-20% через зниження цін виробниками. Це відбувається на тлі зменшення переробних потужностей РФ після ударів дронів.

Індія збільшить закупівлі російської нафти у вересні всупереч тиску США - Reuters

Експорт російської нафти до Індії зросте у вересні, повідомили трейдери, на тлі того, як виробники знижують ціни, щоб продавати більше нафти, оскільки вони не можуть переробляти стільки ж нафти на нафтопереробних заводах після ураження дронами енергетичної інфраструктури, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Індія стала найбільшим покупцем російських нафтових поставок, які були витіснені західними санкціями після вторгнення москви в Україну у 2022 році. Це дозволило індійським нафтопереробникам отримати вигоду від дешевшої нафти.

Але ці покупки викликали засудження з боку уряду президента США Дональда Трампа, який у середу збільшив мита США на індійський імпорт до 50%.

США запровадили 50-відсоткові мита на індійські товари: як відреагували у Делі27.08.25, 10:15 • 3456 переглядiв

Нью-Делі заявляє, що покладається на переговори, щоб спробувати вирішити питання додаткових мит Трампа, але прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді також вирушив у тур для розвитку дипломатичних зв'язків в інших країнах, включаючи зустріч з главою кремля володимиром путіним.

Американські чиновники звинуватили Індію в наживі на російській нафті зі зниженою ціною, тоді як індійські чиновники звинуватили Захід у подвійних стандартах, оскільки ЄС та США досі купують російські товари на мільярди доларів.

Без Індії росії було б важко підтримувати експорт на існуючому рівні, і це скоротило б доходи від експорту нафти, які фінансують бюджет кремля та продовження війни росії в Україні, зазначає видання.

Три джерела в торгівлі, причетні до продажу нафти до Індії, заявили, що індійські нафтопереробні заводи збільшать закупівлі російської нафти у вересні на 10-20% порівняно з серпневими рівнями, або на 150 000-300 000 барелів на добу

- пише видання.

Джерела посилалися на попередні дані про закупівлі.

росія має більше нафти для експорту наступного місяця, оскільки планові та незаплановані зупинки НПЗ скоротили її потужності з переробки нафти на паливо. Як вказано, 10 російських нафтопереробних заводів було уражено останніми днями, що вивело з ладу до 17% нафтопереробних потужностей країни.

Мінус 21% у серпні: командувач СБС повідомив про результати роботи по російських НПЗ28.08.25, 09:25 • 3136 переглядiв

За даними аналітиків Vortexa, за перші 20 днів серпня Індія імпортувала 1,5 мільйона барелів російської сирої нафти на добу, що не змінилося порівняно з липнем, але трохи нижче середнього показника в 1,6 мільйона барелів на добу за січень-червень.

Обсяги дорівнюють приблизно 1,5% світових поставок, що робить Індію найбільшим покупцем поставленої морем російської нафти, яка покриває близько 40% потреб Індії в нафті. Китай і Туреччина також є великими покупцями російської нафти.

Російські експортери продавали нафту марки Urals у вересні зі знижками 2–3 долари за барель порівняно з еталонною нафтою Brent, повідомили три трейдери. Ці рівні нижчі за знижки у 1,50 долара за барель у серпні, які були найменшими з 2022 року, заявили трейдери.

"Якщо Індія не видасть чіткої політичної директиви або економіка торгівлі суттєво не зміниться, російська нафта, ймовірно, залишиться основною частиною її структури поставок", - сказав Суміт Рітолія з Kpler.

Брокерська компанія CLSA у своїй записці також прогнозує лише "обмежену ймовірність, що Індія припинить імпорт з росії", якщо не буде запроваджено глобальну заборону.

Також зазначалося, що якщо імпорт російської нафти до Індії буде припинено, наслідком може бути скорочення світових поставок приблизно на один мільйон барелів на добу та короткострокове зростання світових цін майже до 100 доларів за барель.

Трейдери заявили, що повний вплив санкцій і мит може бути помітним лише на вантажах, що прибудуть до Індії в жовтні, торгівля якими розпочнеться найближчими днями.

Окрім мит США, Європейський Союз також посилив свою стелю цін, спрямовану на обмеження доходів росії від нафти, що ускладнить продажі пізніше цього року.

ЄС встановив обмеження на рівні 47,60 доларів за барель з 2 вересня - на 15% нижче за ринкову ціну російської сирої нафти - обмежуючи доступ до західних послуг для вантажів, що продаються вище обмеження.

Нова стеля цін на нафту, відключення від SWIFT, тіньовий флот, Nord Stream та китайські банки: що у новому пакеті санкцій ЄС проти рф18.07.25, 11:28 • 122635 переглядiв

Юлія Шрамко

