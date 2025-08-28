Индия увеличит закупки российской нефти в сентябре вопреки давлению США - Reuters

Экспорт российской нефти в Индию вырастет в сентябре, сообщили трейдеры, на фоне того, как производители снижают цены, чтобы продавать больше нефти, поскольку они не могут перерабатывать столько же нефти на нефтеперерабатывающих заводах после поражения дронами по энергетической инфраструктуре, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Индия стала крупнейшим покупателем российских нефтяных поставок, которые были вытеснены западными санкциями после вторжения москвы в Украину в 2022 году. Это позволило индийским нефтепереработчикам получить выгоду от более дешевой нефти.

Но эти покупки вызвали осуждение со стороны правительства президента США Дональда Трампа, который в среду увеличил пошлины США на индийский импорт до 50%.

Нью-Дели заявляет, что полагается на переговоры, чтобы попытаться решить вопрос дополнительных пошлин Трампа, но премьер-министр Индии Нарендра Моди также отправился в тур для развития дипломатических связей в других странах, включая встречу с главой кремля владимиром путиным.

Американские чиновники обвинили Индию в наживе на российской нефти по сниженной цене, тогда как индийские чиновники обвинили Запад в двойных стандартах, поскольку ЕС и США до сих пор покупают российские товары на миллиарды долларов.

Без Индии россии было бы трудно поддерживать экспорт на существующем уровне, и это сократило бы доходы от экспорта нефти, которые финансируют бюджет Кремля и продолжение войны россии в Украине, отмечает издание.

Три источника в торговле, причастные к продаже нефти в Индию, заявили, что индийские нефтеперерабатывающие заводы увеличат закупки российской нефти в сентябре на 10-20% по сравнению с августовскими уровнями, или на 150 000-300 000 баррелей в сутки - пишет издание.

Источники ссылались на предварительные данные о закупках.

россия имеет больше нефти для экспорта в следующем месяце, поскольку плановые и незапланированные остановки НПЗ сократили ее мощности по переработке нефти в топливо. Как указано, 10 российских нефтеперерабатывающих заводов были поражены в последние дни, что вывело из строя до 17% нефтеперерабатывающих мощностей страны.

По данным аналитиков Vortexa, за первые 20 дней августа Индия импортировала 1,5 миллиона баррелей российской сырой нефти в сутки, что не изменилось по сравнению с июлем, но немного ниже среднего показателя в 1,6 миллиона баррелей в сутки за январь-июнь.

Объемы равны примерно 1,5% мировых поставок, что делает Индию крупнейшим покупателем поставляемой морем российской нефти, которая покрывает около 40% потребностей Индии в нефти. Китай и Турция также являются крупными покупателями российской нефти.

Российские экспортеры продавали нефть марки Urals в сентябре со скидками 2-3 доллара за баррель по сравнению с эталонной нефтью Brent, сообщили три трейдера. Эти уровни ниже скидок в 1,50 доллара за баррель в августе, которые были наименьшими с 2022 года, заявили трейдеры.

"Если Индия не выдаст четкой политической директивы или экономика торговли существенно не изменится, российская нефть, вероятно, останется основной частью ее структуры поставок", - сказал Сумит Ритолия из Kpler.

Брокерская компания CLSA в своей записке также прогнозирует лишь "ограниченную вероятность, что Индия прекратит импорт из россии", если не будет введен глобальный запрет.

Также отмечалось, что если импорт российской нефти в Индию будет прекращен, следствием может быть сокращение мировых поставок примерно на один миллион баррелей в сутки и краткосрочный рост мировых цен почти до 100 долларов за баррель.

Трейдеры заявили, что полное влияние санкций и пошлин может быть заметно только на грузах, которые прибудут в Индию в октябре, торговля которыми начнется в ближайшие дни.

Помимо пошлин США, Европейский Союз также ужесточил свой потолок цен, направленный на ограничение доходов россии от нефти, что затруднит продажи позже в этом году.

ЕС установил ограничение на уровне 47,60 долларов за баррель со 2 сентября - на 15% ниже рыночной цены российской сырой нефти - ограничивая доступ к западным услугам для грузов, продаваемых выше ограничения.

