Визит в Китай: фотографии Моди с Си и Путиным станут четким сигналом для США - The Guardian

Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретится с главой Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным во время своей первой за семь лет поездки в Китай на фоне ухудшения отношений Нью-Дели и Вашингтона из-за тарифов. Поэтому для Моди фотографии с Си и Путиным будут четким сигналом для США.

The Guardian отмечает, что четырехдневная поездка премьер-министра Нарендры Моди, которая включает визит в Японию, происходит на фоне стремлений Индии диверсифицировать торговлю и укрепить связи с Пекином.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в эти выходные совершит свой первый визит в Китай за семь лет. Визит состоится в компании председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина как раз в тот момент, когда отношения Индии с Вашингтоном ухудшились - говорится в сообщении.

Визит Моди в Тяньцзинь для участия в региональном саммите по безопасности состоялся через несколько дней после того, как США удвоили тарифы на индийский экспорт до 50%, ссылаясь на отказ Нью-Дели прекратить покупать российскую нефть.

Этот конфликт перевернул многолетнее углубленное сотрудничество между Индией и США, которое базировалось на технологиях и общей решимости противостоять глобальным амбициям Пекина. Он также заставил Индию агрессивно искать другие источники для диверсификации своей торговли.

Доверие Индии к США подорвано. Я не уверен, полностью ли американские чиновники осознают, сколько доверия они растратили за такое короткое время - сказал аналитик по Южной Азии Майкл Кугельман.

Для Китая двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества, который начинается в воскресенье, оказался очень кстати.

Моди будет в Китае в момент, когда отношения между Индией и Китаем стабилизируются, а отношения между Индией и США ухудшились. Это мощный инструмент - сказал Кугельман.

Руководитель отдела исследований Индо-Тихоокеанского региона в Институте Такшашила в Бангалоре отметил, что несомненно, в Китае есть люди, которые наслаждаются торговой напряженностью между Индией и США.

Аналитик Кугельман отметил, что Путин хотел бы "воспользоваться моментом, подтвердив тесные отношения России с Индией", и добавил, что это был бы "отличный момент для всех, чтобы высказать Вашингтону свое мнение".

Вашингтон указал на продолжающиеся закупки Индией российской сырой нефти и военной техники как на причину повышения пошлин, утверждая, что Дели помогает Москве финансировать войну против Украины.

Как пишет The Guardian, экономический удар огромен. США являются крупнейшим экспортным рынком Индии с годовым объемом 86,5 млрд долларов, и две трети из этой суммы – около 60,2 млрд долларов товаров – теперь подпадают под новые пошлины, поражающие трудоемкие секторы, от текстиля до ювелирных изделий.

Еще до введения тарифов Индия осторожно относилась к Китаю как к источнику инвестиций и технологий, надеясь на стимулирование торговли. Отношения заморозились после кровопролитного столкновения вдоль спорной границы в Гималаях в 2020 году, но начали оттаивать, когда Моди и Си Цзиньпин впервые за четыре года встретились лично на саммите БРИКС в России в октябре. Теперь, по словам Кугельмана, "американо-индийский кризис дал Моди хорошую возможность ускорить усилия по снижению напряженности".

Ожидается, что Моди встретится с Си на полях регионального саммита, на повестке дня которого будут торговля и инвестиции.

Сейчас прилагаются усилия, чтобы выяснить, смогут ли Индия и Китай достичь определенного нового равновесия. Обе стороны признают, что мировой порядок постоянно меняется. Ни одна из них вряд ли сможет решительно справиться со всеми трениями, но по крайней мере существует процесс попытки развития отношений - сказал Кевалрамани.

Историческое недоверие останется – добавил он, указывая на их спорную границу, которую Китай продолжает укреплять новыми дорогами, железными дорогами и поселениями.

Но если Дели и Пекин смогут создать определенную стабильность и предсказуемость, не ожидая структурных прорывов, это принесет практические выгоды - отметил Кевалрамани.

Россия также может выиграть от разногласий между Индией и США, поскольку Дели считает эти отношения как никогда важными для балансирования связей с Западом, диверсификации закупок военной техники и обеспечения энергетической безопасности."

Для Моди фотографии, на которых он стоит рядом с Си Цзиньпином и Путиным на саммите, станут четким сигналом для Вашингтона - заявил отставной индийский дипломат.

Индийские чиновники подчеркивают, что Дели желает продолжать свои связи с США, но также должен "диверсифицировать свои партнерские отношения".

Индия сейчас не может "позволить себе выглядеть так, будто она уступает давлению США в отношении импорта нефти или чего-то другого, что можно было бы истолковать как капитуляцию, и общественное возмущение высоко", – сказал анонимно один чиновник.

Как отмечает The Guardian, в четверг правительство Индии сделало первый шаг для компенсации американских тарифов, развернув экспортную кампанию в 40 странах от Великобритании до Южной Кореи, чтобы стимулировать свою торговлю текстилем. Перед поездкой в Китай Моди в пятницу отправится в Токио на ежегодный саммит Индия-Япония, где он встретится с премьер-министром Японии Сигэру Исибой.

Поездка приобретает дополнительный вес в свете американских тарифов, поскольку, углубляя оборонные, технологические и инвестиционные связи с Японией, Индия сигнализирует, что может смягчить удар от потери доступа к рынку США.

Японские компании также намерены инвестировать до 10 трлн иен (68 млрд долларов) в Индию в течение следующего десятилетия, сообщил общественный вещатель NHK, тогда как Suzuki Motor обязалась инвестировать около 8 млрд долларов в течение следующих пяти-шести лет. Эти две страны являются партнерами, "созданными друг для друга", заявил Моди на этой неделе после посещения завода Suzuki в Индии.

Ожидается, что лидеры обсудят сотрудничество по критически важным минералам и японские инвестиции в высокоценное производство в Индии, сообщили чиновники.

Считается, что Индия имеет значительные залежи редкоземельных элементов, которые используются во всем, от смартфонов до солнечных панелей, но ей не хватает технологий для их широкой добычи и переработки.

