Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и российский диктатор владимир путин 31 августа прибудут в китайский город Тяньцзинь, где лидер Китая Си Цзиньпин проведет саммит Шанхайской организации сотрудничества. Что означает это событие, на что рассчитывают индийский и российский руководители и что нужно китайскому руководителю - журналисту УНН объяснил политолог Тарас Загородний.

Моди и Путин в Китае

Это просто встреча в рамках БРИКС, которую сформировали Китай, россия и Индия. Это запланированная встреча, тем более посвященная, как говорит Китай, победе во Второй мировой войне. Это просто их плановое стремление показать, что они создают второй полюс против Соединенных Штатов Америки и Европы - объяснил Тарас Загородний.

Он также подчеркнул, что в рядах БРИКС нет единства и Индию, по инициативе Китая, пытаются просто вытеснить из этого блока.

"Индию все равно будут выбивать из БРИКС, как бы они ни пытались сделать вид, что на них это все не действует. Вспомним, что Си Цзиньпин даже не поехал на саммит БРИКС в Бразилию", - напомнил политолог.

Также политолог напомнил, что Трамп системно наносит удары по БРИКС. Хватило одного его предупреждения о последствиях, чтобы прекратить любые разговоры об альтернативной доллару валюте.

Трамп против БРИКС

Трамп системно "мочит" БРИКС. Только пришел к власти, то сразу сказал, что если кто-то, не дай Бог, надумает создавать альтернативу доллару, то будем больно бить. И, как видите, вопрос альтернативной системы доллару куда-то резко исчез. Его даже никто не поднимал в последнее время - отметил Загородний.

Также Загородний объяснил, что путину необходима эта поездка в Китай, чтобы показать, что он важен и что создается какая-то альтернативная сила. В свою очередь Китай хочет продемонстрировать, что он не один.

"путин поедет в Тяньцзинь, потому что понятно, что он зависит от Китая. Ему нужно показать, что он вот где-то сейчас находится и они новую альтернативу создают. Индия показывает, что давление на нее якобы не работает, но Индию дожмут все равно. Выхода у них так нет. А Китай показывает, что он не один. В общем, ничего особенного там не будет происходить", - подытожил политолог.

