$41.320.08
47.880.39
ukenru
Эксклюзив
06:25 • 430 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
05:00 • 7070 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 33258 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 50269 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 120811 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 66217 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 76953 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 112240 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 125540 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 105914 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
0м/с
62%
752мм
Популярные новости
225 домов повреждены, 23 семьи нуждаются в отселении: последствия ночной атаки на Киев 28 августаPhoto28 августа, 21:04 • 9438 просмотра
РФ изменила позицию по войне в Украине: Турция раскрыла новые требования Путина00:54 • 12740 просмотра
Ученые обнаружили высохшее древнее озеро с «желтой кирпичной дорожкой» на дне океана01:44 • 10522 просмотра
Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды03:05 • 11336 просмотра
Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе04:11 • 7504 просмотра
публикации
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto05:00 • 7090 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 33270 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 61554 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28 августа, 13:37 • 120822 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 199594 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кароль Навроцкий
Эдгарс Ринкевичс
Гитанас Науседа
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Донецкая область
Дания
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 128792 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 159020 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 161081 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 151012 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 181531 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
Хранитель
Financial Times
Шахед-136
Нефть марки Brent

Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели

Киев • УНН

 • 430 просмотра

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и российский диктатор владимир путин 31 августа посетят Тяньцзинь для участия в саммите ШОС. Политолог Тарас Загородний объяснил цели лидеров и роль Китая в этом мероприятии.

Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и российский диктатор владимир путин 31 августа прибудут в китайский город Тяньцзинь, где лидер Китая Си Цзиньпин проведет саммит Шанхайской организации сотрудничества. Что означает это событие, на что рассчитывают индийский и российский руководители и что нужно китайскому руководителю - журналисту УНН объяснил политолог Тарас Загородний.

Моди и Путин в Китае

Это просто встреча в рамках БРИКС, которую сформировали Китай, россия и Индия. Это запланированная встреча, тем более посвященная, как говорит Китай, победе во Второй мировой войне. Это просто их плановое стремление показать, что они создают второй полюс против Соединенных Штатов Америки и Европы

- объяснил Тарас Загородний.

Он также подчеркнул, что в рядах БРИКС нет единства и Индию, по инициативе Китая, пытаются просто вытеснить из этого блока.

"Индию все равно будут выбивать из БРИКС, как бы они ни пытались сделать вид, что на них это все не действует. Вспомним, что Си Цзиньпин даже не поехал на саммит БРИКС в Бразилию", - напомнил политолог.

Также политолог напомнил, что Трамп системно наносит удары по БРИКС. Хватило одного его предупреждения о последствиях, чтобы прекратить любые разговоры об альтернативной доллару валюте.

Индия увеличит закупки российской нефти в сентябре вопреки давлению США - Reuters28.08.25, 16:02 • 2958 просмотров

Трамп против БРИКС

Трамп системно "мочит" БРИКС. Только пришел к власти, то сразу сказал, что если кто-то, не дай Бог, надумает создавать альтернативу доллару, то будем больно бить. И, как видите, вопрос альтернативной системы доллару куда-то резко исчез. Его даже никто не поднимал в последнее время

- отметил Загородний.

Также Загородний объяснил, что путину необходима эта поездка в Китай, чтобы показать, что он важен и что создается какая-то альтернативная сила. В свою очередь Китай хочет продемонстрировать, что он не один.

"путин поедет в Тяньцзинь, потому что понятно, что он зависит от Китая. Ему нужно показать, что он вот где-то сейчас находится и они новую альтернативу создают. Индия показывает, что давление на нее якобы не работает, но Индию дожмут все равно. Выхода у них так нет. А Китай показывает, что он не один. В общем, ничего особенного там не будет происходить", - подытожил политолог.

Си Цзиньпин провел самую масштабную за полвека «чистку» среди генералов КНР28.08.25, 02:52 • 37956 просмотров

Павел Зинченко

Новости Мира
Владимир Путин
БРИКС
Дональд Трамп
Индия
Нарендра Моди
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты