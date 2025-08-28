Си Цзиньпин провел самую масштабную за полвека «чистку» среди генералов КНР

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин начал крупнейшую за полвека чистку в верхушке вооруженных сил: из 79 генералов 14 уже отстранены от должностей или арестованы. Об этом информирует издание Bloomberg со ссылкой на данные минобороны США, заявления Си Цзиньпина и комитета Всекитайского собрания, государственные медиа Китая и оппозиционные к власти Китая медиа, передает УНН.

Детали

Как сообщает Bloomberg, чистки начались после переизбрания Си Цзиньпина на третий срок в 2022 году. Согласно данным издания, 14 из 79 генералов, назначенных им лично, исчезли из публичного пространства или находятся под следствием.

В результате чисток в Центральном военном совете (ЦВС) — высшем коллегиальном органе китайской армии — осталось лишь четыре члена из семи. ЦВС важен не только потому, что он командует крупнейшей в мире регулярной армией. Организация технически контролируется Коммунистической партией, а не правительством Китая, а это означает, что она также является ключевой для контроля над всеми 1,4 миллиардами населения Китая.

Отмечается, что прежде всего глава КНР таким образом борется с военной коррупцией, ведь с первых лет правления Си признавал, что взяточничество и покупка должностей представляют угрозу для армии и КПК.

Реформа армии также является возможной причиной "чисток".

Си стремится сделать НОАК способной „вести и выигрывать войны", в частности против США или в случае вооруженного конфликта за Тайвань - говорится в сообщении.

Под волну репрессий попали заместитель председателя ЦВС Хэ Вэйдун, против которого якобы возбудили дело за коррупцию. Также отстранили Ли Шанфу, бывшего министра обороны, и Ли Юйчао, бывшего главу ракетных войск. Всего за 2 года было уволено более десятка генералов, а также руководителей предприятий оборонной промышленности.

Си Цзиньпин не только "борется с коррупцией" в высшем руководстве собственной армии, но и консолидирует власть на себе. Так, некоторые должности в ЦВС остаются вакантными, а сам Си Цзиньпин намеренно скрывает "фаворитов" на должности для удержания в неведении как союзников, так и своих конкурентов. В Китае цензурируются любые темы, связанные с должностями в ЦВС.

3 сентября в Пекине пройдет военный парад в честь завершения 2 мировой войны и капитуляции Японии. В США разведка и минобороны ожидают от Си Цзиньпина назначения генералов на вакантные должности в ЦВС.

