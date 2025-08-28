Россия и Китай впервые провели совместное подводное патрулирование в Тихом океане
Киев • УНН
Российские и китайские подводные лодки впервые провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе после учений "Морское взаимодействие-2025". Патрулирование проходило в Японском и Восточно-Китайском морях.
Детали
Патрулирование началось в начале августа после завершения российско-китайских учений "Морское взаимодействие-2025" в Японском море.
Дизель-электрическая подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота и подводная лодка ВМС НОАК вышли на согласованный маршрут патрулирования в Японском и Восточно-Китайском морях
Отмечается, что после выполнения задач они вернулись на свои базы.
Напомним
Военно-морские силы России и Китая начали в Японском море совместные учения. Они собираются отработать противолодочные задачи и противовоздушную оборону, а также проведут артиллерийские стрельбы.
Китайский лидер Си Цзиньпин пообещал усилить поддержку России на многосторонних форумах после встречи с российским министром иностранных дел.
