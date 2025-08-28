Россия и Китай впервые провели совместное подводное патрулирование в Тихом океане

$41.400.03
48.270.21
ukenru
17:11 • 12085 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 27654 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 107347 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 70569 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 42843 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 61063 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 48904 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 46977 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 121799 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 125413 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0м/с
75%
754мм
Популярные новости
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 70599 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 45844 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 44589 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 28907 просмотра
В Сети распространяется фото БПЛА "Герань", который упал вблизи жилых домов Киева20:53 • 11188 просмотра
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 44760 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 46021 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 107352 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 121801 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 97295 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Андрій Єрмак
Петер Сийярто
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Китай
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 29054 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 70743 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 76856 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 75797 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 109391 просмотра
Актуальное
СВИФТ
9К720 Искандер
Ми-8
Дія (сервис)
E-6 Mercury

Россия и Китай впервые провели совместное подводное патрулирование в Тихом океане

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Российские и китайские подводные лодки впервые провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе после учений "Морское взаимодействие-2025". Патрулирование проходило в Японском и Восточно-Китайском морях.

Россия и Китай впервые провели совместное подводное патрулирование в Тихом океане

Российские и китайские подводные лодки впервые провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу российского Тихоокеанского флота.

Детали

Патрулирование началось в начале августа после завершения российско-китайских учений "Морское взаимодействие-2025" в Японском море.

Дизель-электрическая подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота и подводная лодка ВМС НОАК вышли на согласованный маршрут патрулирования в Японском и Восточно-Китайском морях

- говорится в сообщении.

Отмечается, что после выполнения задач они вернулись на свои базы.

Напомним

Военно-морские силы России и Китая начали в Японском море совместные учения. Они собираются отработать противолодочные задачи и противовоздушную оборону, а также проведут артиллерийские стрельбы.

Китайский лидер Си Цзиньпин пообещал усилить поддержку России на многосторонних форумах после встречи с российским министром иностранных дел.

Китай и Россия быстро и умело наращивают свои вооруженные силы - Рютте27.08.25, 19:45 • 2408 просмотров

Вита Зеленецкая

Политика
Японское море
Восточно-Китайское море
Си Цзиньпин
Китай