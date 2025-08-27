Китай и Россия быстро и умело наращивают свои вооруженные силы - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил на открытии завода по производству артиллерийских снарядов, принадлежащих оружейной компании Rheinmetall в Нижней Саксонии. Он подчеркнул, что сейчас Россия и Китай расширяют свои вооруженные силы, пишет УНН со ссылкой на Anadolu Ajansi.

Их оборонная промышленность производит оружие и военную технику невероятными темпами не только для того, чтобы похвастаться на грандиозных парадах в Москве и Пекине, но и для того, чтобы обеспечить свои сферы влияния, продемонстрировать свою силу и подорвать международный порядок, основанный на правилах - заявил Рютте.

Генсек НАТО также проинформировал, что ожидается, что Россия в этом году произведет 1500 танков, 3000 бронетехники и сотни ракет "Искандер". Со своей стороны Китай может похвастаться одними из крупнейших в мире военно-морских и оборонных компаний.

Их армия явно укрепляется. Они готовятся к долгосрочному противостоянию и конкуренции с нами - подчеркнул Рютте.

Рютте заявил, что годовые производственные мощности артиллерийских снарядов в Европе сегодня в шесть раз больше, чем два года назад, и что к концу этого года ожидается производство двух миллионов снарядов. Он подчеркнул, что эти усилия также следует приложить для увеличения производства более сложных средств, таких как танки, системы противовоздушной обороны и ракеты.

Я призываю Rheinmetall и всех в трансатлантической оборонно-промышленной базе поддерживать высокий уровень производства, поднимать планку еще выше и использовать возможности для достижения большего во всем альянсе, и, конечно, вместе с такими партнерами, как Украина. Это путь к тому, чтобы наши оборонные возможности оставались выше, наша оборонная промышленность успешной, а НАТО – сильным - заявил Рютте.

Украинская прыгунья Марина Бех-Романчук дисквалифицирована на 4 года из-за Немецкий производитель Rheinmetall открывает 27 августа под Ганновером крупнейший в Европе завод по производству артиллерийских снарядов. Предприятие будет выпускать до 350 000 снарядов в год после выхода на полную мощность в 2027 году.