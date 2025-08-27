Китай и Россия быстро и умело наращивают свои вооруженные силы - Рютте

$41.400.03
48.270.21
ukenru
Эксклюзив
15:38 • 11071 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
12:47 • 69214 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 49919 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
12:09 • 25067 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 46788 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 40705 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 42934 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 103293 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 106849 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 110073 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.1м/с
62%
753мм
Популярные новости
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 88510 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 53594 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 53017 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений12:36 • 42592 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет15:01 • 21887 просмотра
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки15:18 • 21406 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет15:01 • 21977 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать12:47 • 69214 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 103293 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 96077 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Федор Вениславский
Дональд Трамп-младший.
Иванка Трамп
Петер Сийярто
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Венгрия
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальной окраскойPhoto15:52 • 13987 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений12:36 • 42716 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 53143 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 53711 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 88626 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Ми-8
Дія (сервис)
SpaceX Starship
Financial Times

Китай и Россия быстро и умело наращивают свои вооруженные силы - Рютте

Киев • УНН

 • 312 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия и Китай быстро наращивают свои вооруженные силы, производя оружие невероятными темпами. Он призвал увеличить производство артиллерийских снарядов и другой военной техники в Европе.

Китай и Россия быстро и умело наращивают свои вооруженные силы - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил на открытии завода по производству артиллерийских снарядов, принадлежащих оружейной компании Rheinmetall в Нижней Саксонии. Он подчеркнул, что сейчас Россия и Китай расширяют свои вооруженные силы, пишет УНН со ссылкой на Anadolu Ajansi.

Детали

Их оборонная промышленность производит оружие и военную технику невероятными темпами не только для того, чтобы похвастаться на грандиозных парадах в Москве и Пекине, но и для того, чтобы обеспечить свои сферы влияния, продемонстрировать свою силу и подорвать международный порядок, основанный на правилах

- заявил Рютте.

Генсек НАТО также проинформировал, что ожидается, что Россия в этом году произведет 1500 танков, 3000 бронетехники и сотни ракет "Искандер". Со своей стороны Китай может похвастаться одними из крупнейших в мире военно-морских и оборонных компаний.

Их армия явно укрепляется. Они готовятся к долгосрочному противостоянию и конкуренции с нами

- подчеркнул Рютте.

Рютте заявил, что годовые производственные мощности артиллерийских снарядов в Европе сегодня в шесть раз больше, чем два года назад, и что к концу этого года ожидается производство двух миллионов снарядов. Он подчеркнул, что эти усилия также следует приложить для увеличения производства более сложных средств, таких как танки, системы противовоздушной обороны и ракеты.

Глава Военного комитета НАТО о размещении контингента в Украине: не обсуждали это в Альянсе23.08.25, 11:42 • 4076 просмотров

Я призываю Rheinmetall и всех в трансатлантической оборонно-промышленной базе поддерживать высокий уровень производства, поднимать планку еще выше и использовать возможности для достижения большего во всем альянсе, и, конечно, вместе с такими партнерами, как Украина. Это путь к тому, чтобы наши оборонные возможности оставались выше, наша оборонная промышленность успешной, а НАТО – сильным

- заявил Рютте.

Дополнение

Украинская прыгунья Марина Бех-Романчук дисквалифицирована на 4 года из-за Немецкий производитель Rheinmetall открывает 27 августа под Ганновером крупнейший в Европе завод по производству артиллерийских снарядов. Предприятие будет выпускать до 350 000 снарядов в год после выхода на полную мощность в 2027 году.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Марк Рютте
Рейнметалл
НАТО
Нижняя Саксония
Пекин
9К720 Искандер
Европа
Китай
Украина