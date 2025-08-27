Китай і росія розширюють свої збройні сили швидко і майстерно - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив на відкритті заводу з виробництва артилерійських снарядів, які належать збройовій компанії Rheinmetall у Нижній Саксонії. Він наголосив, що наразі росія і Китай розширюють свої збройні сили, пише УНН з посиланням на Anadolu Ajansi.

Деталі

Їхня оборонна промисловість виробляє зброю та військову техніку неймовірними темпами не лише для того, щоб похизуватися на грандіозних парадах у москві та Пекіні, а й для того, щоб забезпечити свої сфери впливу, продемонструвати свою силу та підірвати міжнародний порядок, заснований на правилах - заявив Рютте.

Генсек НАТО також проінформував, що очікується, що росія цього року виробить 1500 танків, 3000 бронетехніки та сотні ракет "Іскандер". Зі свого боку Китай може похвалитися одними з найбільших у світі військово-морських та оборонних компаній.

Їхня армія явно зміцнюється. Вони готуються до довгострокового протистояння та конкуренції з нами - наголосив Рютте.

Рютте заявив, що річні виробничі потужності артилерійських снарядів у Європі сьогодні в шість разів більші, ніж два роки тому, і що до кінця цього року очікується виробництво двох мільйонів снарядів. Він наголосив, що ці зусилля також слід докласти для збільшення виробництва складніших засобів, таких як танки, системи протиповітряної оборони та ракети.

Я закликаю Rheinmetall та всіх у трансатлантичній оборонно-промисловій базі підтримувати високий рівень виробництва, піднімати планку ще вище та використовувати можливості для досягнення більшого в усьому альянсі, і, звичайно, разом з такими партнерами, як Україна. Це шлях до того, щоб наші оборонні можливості залишалися вищими, наша оборонна промисловість успішною, а НАТО – сильним - заявив Рютте.

Доповнення

Німецький виробник Rheinmetall відкриває 27 серпня під Ганновером найбільший у Європі завод із виробництва артилерійських снарядів. Підприємство випускатиме до 350 000 снарядів на рік після виходу на повну потужність у 2027 році.