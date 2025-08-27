$41.400.03
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
12:47 • 67068 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
12:29 • 48780 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
12:09 • 23988 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 45789 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 40157 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 42628 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 102200 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 105455 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 110046 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
Китай і росія розширюють свої збройні сили швидко і майстерно - Рютте

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що росія та Китай швидко розширюють свої збройні сили, виробляючи зброю неймовірними темпами. Він закликав збільшити виробництво артилерійських снарядів та іншої військової техніки в Європі.

Китай і росія розширюють свої збройні сили швидко і майстерно - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив на відкритті заводу з виробництва артилерійських снарядів, які належать збройовій компанії Rheinmetall у Нижній Саксонії. Він наголосив, що наразі росія і Китай розширюють свої збройні сили, пише УНН з посиланням на Anadolu Ajansi.

Деталі

Їхня оборонна промисловість виробляє зброю та військову техніку неймовірними темпами не лише для того, щоб похизуватися на грандіозних парадах у москві та Пекіні, а й для того, щоб забезпечити свої сфери впливу, продемонструвати свою силу та підірвати міжнародний порядок, заснований на правилах

- заявив Рютте.

Генсек НАТО також проінформував, що очікується, що росія цього року виробить 1500 танків, 3000 бронетехніки та сотні ракет "Іскандер". Зі свого боку Китай може похвалитися одними з найбільших у світі військово-морських та оборонних компаній.

Їхня армія явно зміцнюється. Вони готуються до довгострокового протистояння та конкуренції з нами

- наголосив Рютте.

Рютте заявив, що річні виробничі потужності артилерійських снарядів у Європі сьогодні в шість разів більші, ніж два роки тому, і що до кінця цього року очікується виробництво двох мільйонів снарядів. Він наголосив, що ці зусилля також слід докласти для збільшення виробництва складніших засобів, таких як танки, системи протиповітряної оборони та ракети.

Голова Військового комітету НАТО про розміщення контингенту в Україні: не обговорювали це в Альянсі 23.08.25, 11:42 • 4076 переглядiв

Я закликаю Rheinmetall та всіх у трансатлантичній оборонно-промисловій базі підтримувати високий рівень виробництва, піднімати планку ще вище та використовувати можливості для досягнення більшого в усьому альянсі, і, звичайно, разом з такими партнерами, як Україна. Це шлях до того, щоб наші оборонні можливості залишалися вищими, наша оборонна промисловість успішною, а НАТО – сильним

- заявив Рютте.

Доповнення

Українська стрибунка Марина Бех-Романчук дискваліфікована на 4 роки через Німецький виробник Rheinmetall відкриває 27 серпня під Ганновером найбільший у Європі завод із виробництва артилерійських снарядів. Підприємство випускатиме до 350 000 снарядів на рік після виходу на повну потужність у 2027 році.

Павло Зінченко

