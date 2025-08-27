$41.400.03
Найбільший у Європі: Rheinmetall відкриває завод з виробництва артилерійських боєприпасів

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Німецький виробник Rheinmetall відкриває 27 серпня під Ганновером найбільший у Європі завод із виробництва артилерійських снарядів. Підприємство випускатиме до 350 000 снарядів на рік після виходу на повну потужність у 2027 році.

Найбільший у Європі: Rheinmetall відкриває завод з виробництва артилерійських боєприпасів

Німецький виробник військової техніки Rheinmetall відкриває 27 серпня під Ганновером найбільший у Європі завод із виробництва артилерійських снарядів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Фундамент підприємства було закладено у присутності колишнього канцлера Німеччини Олафа Шольца на початку 2024 року. 27 серпня після невеликої затримки відбудеться церемонія відкриття заводу, де будуть присутні гендиректор компанії Армін Паппергер, міністр фінансів Німеччини та віцеканцлер Ларс Клінгбайль, міністр оборони країни Борис Пісторіус та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Підприємство збудовано в Унтерлюсі під Ганновером. За планом завод випускатиме до 350 000 снарядів на рік після виходу на повну потужність у 2027 році. Підприємство складатиметься із двох будівель. В одному з них виготовлятимуть 155-мм артилерійські снаряди, а в другому - спорядження. Також Rheinmetall планує розпочати на цьому заводі виробництво реактивної артилерії з 2026 року.

За даними видання, загальний обсяг інвестицій у цей проєкт становить близько 500 млн євро. Уточнюється, що на майданчику буде створено понад 500 робочих місць.

Додатково

Нещодавно Rheinmetall завершив ще один великий проєкт у Німеччині. Було побудовано завод у Веце, неподалік кордону з Нідерландами. На підприємстві виготовляють центральні секції фюзеляжу для винищувача F-35 компанії Lockheed Martin Corp.

Також гендиректор компанії Армін Паппергер оголосив про будівництво заводу з виробництва боєприпасів у Болгарії. Ба більш, виробник має підприємства в Іспанії та Угорщині. Також будується завод у Литві та ведуться переговори з урядом Латвії.

Нагадаємо

Rheinmetall планує збудувати завод з виробництва боєприпасів в Україні. У серпні Паппергер повідомив, що проєкт поки що відкладено через бюрократичну тяганину.

Міністр оборони України Денис Шмигаль 13 серпня провів телефонну розмову із гендиректором компанії. За його словами, обговорювався спільний проєкт будівництва заводу із виробництва артснарядів. Шмигаль пояснював, що співпраця з Rheinmetall охоплює бронетехніку, боєприпаси та ППО.

Лілія Подоляк

