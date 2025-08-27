Крупнейший в Европе: Rheinmetall открывает завод по производству артиллерийских боеприпасов

Немецкий производитель военной техники Rheinmetall открывает 27 августа под Ганновером крупнейший в Европе завод по производству артиллерийских снарядов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Фундамент предприятия был заложен в присутствии бывшего канцлера Германии Олафа Шольца в начале 2024 года. 27 августа после небольшой задержки состоится церемония открытия завода, где будут присутствовать гендиректор компании Армин Паппергер, министр финансов Германии и вице-канцлер Ларс Клингбайль, министр обороны страны Борис Писториус и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Предприятие построено в Унтерлюсе под Ганновером. По плану завод будет выпускать до 350 000 снарядов в год после выхода на полную мощность в 2027 году. Предприятие будет состоять из двух зданий. В одном из них будут производить 155-мм артиллерийские снаряды, а во втором - снаряжение. Также Rheinmetall планирует начать на этом заводе производство реактивной артиллерии с 2026 года.

По данным издания, общий объем инвестиций в этот проект составляет около 500 млн евро. Уточняется, что на площадке будет создано более 500 рабочих мест.

Дополнительно

Недавно Rheinmetall завершил еще один крупный проект в Германии. Был построен завод в Веце, недалеко от границы с Нидерландами. На предприятии изготавливают центральные секции фюзеляжа для истребителя F-35 компании Lockheed Martin Corp.

Также гендиректор компании Армин Паппергер объявил о строительстве завода по производству боеприпасов в Болгарии. Более того, производитель имеет предприятия в Испании и Венгрии. Также строится завод в Литве и ведутся переговоры с правительством Латвии.

Напомним

Rheinmetall планирует построить завод по производству боеприпасов в Украине. В августе Паппергер сообщил, что проект пока отложен из-за бюрократической волокиты.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль 13 августа провел телефонный разговор с гендиректором компании. По его словам, обсуждался совместный проект строительства завода по производству артснарядов. Шмыгаль объяснял, что сотрудничество с Rheinmetall охватывает бронетехнику, боеприпасы и ПВО.